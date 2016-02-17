طوني عيسى: هذه علاقتي بمشتركي "ديو المشاهير"

فاز الممثل طوني عيسى في برنامج "ديو المشاهير" الذي عرض أخيراً على شاشة "إم بي سي 2 مصر"، والذي يمنح للفائز شيكاً يتبرع به لجمعية تعنى بمساعدة مرضى السرطان.

وقال طوني إن نجاحه في ديو المشاهير أضاف له المزيد من الجماهيرية وأشعره بالغبطة والفرحة "فالجمهور عرف الوجه الآخر لطوني بعيداً عن التمثيل، والمشاركة كانت إيجابية بكل أوجهها".

أما عن طبيعة علاقته مع زملائه مشتركي "ديو المشاهير" فقد توطدت العلاقة معهم كثيرا ، لكن الأقرب له باسم ياخور، ووسام صليبا، ورولا شامية.

وأشار إلى أن هذا النجاح سيساهم في دخوله مجال الغناء وهو بدأ يتحضر لإطلاق أغنية قريبا باللهجة اللبنانية سيتعاون فيها مع الملحن طارق أبو جودة.

وطوني سيعمل، كما قال، على إيجاد توازن بين موهبتيْه الغنائية والتمثيلية بدون التقصير في أي منهما وسيحاول أن يتعامل بذكاء مع الموضوعين.

على صعيد التمثيل، قال طوني إنه يصور مسلسلاً رمضانياً سورياً- لبنانياً جديداً بعنوان "خاتون"، يجري التصوير مع نخبة من الممثلين منهم يوسف الخال وباسم ياخور، وهو يجسد فيه دور ضابط فرنسي يكون بداية ضد التحركات الشعبية لكنه لا يلبث أن يتعاطف مع هذه التحركات وينضم إليها ويبدأ بالقتال مع الجنود السوريين ضد الفرنسيين.

وفي جعبة طوني العديد من المسلسلات التي تركت بصمة في مسيرته منها عربيا مسلسل "علاقات خاصة" وعلى الصعيد المحلي هناك أيضاً العديد من المسلسلات منها: "عشق النساء"، "بنت الشهبندر"، و"اتهام".

وصور فيلماً سينمائياً بعنوان "تلتت" وهو عبارة عن "لايت كوميدي" سيعرض في شهر أبريل المقبل ويتناول قصة حب تشاركه فيها منال ملاط في أولى تجاربها التمثيلية، بالإضافة إلى البدء بتصوير فيلم ثانٍ بعنوان "لانش بيروت"، ومسلسل بعنوان "محرومين".

ووصف طوني علاقته مع معظم الفنانين بالجيدة، وكان قد اتصل به ملحم زين وهنأه بعد نجاحه في برنامج "ديو المشاهير"، وكذلك فعل كل من الفنان زين العمر، وهشام الحاج، ومعين شريف، وغيرهم.

وشارك طوني في فيديو كليب بعنوان "مزيون" للفنانة شذا حسون، ومن أسباب مشاركته فيه العامل المادي، وعلاقته الجيدة مع الفنانة شذا.. وأكد أن لا مشاركات جديدة مع فنانين في أغنياتهم المصورة، ومن يدري فقد يختار أحداً لمشاركته في أغنية مصورة له في المستقبل بعدما قرر دخول مجال الغناء.

وقال طوني أخيراً إن مشروع الزواج قريب وتربطه علاقة حب مع صبية (هي علاقة قديمة جديدة انفصلا فترة ثم عادا لأنه لا يصح إلا الصحيح) وهو يفضل زواج الحب مع العقل، بعد أن ينتهي من بناء منزله.