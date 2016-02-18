عبير صبري: غيابي سينمائيا بسبب قلة العروض

بعد غياب سينمائي امتد لسنوات، تعود الفنانة عبير صبري إلى شاشة السينما مرة أخرى، من خلال فيلم يحمل اسم "اللي اختشوا ماتوا" والذي تشارك في بطولته إلى جوار غادة عبدالرازق ومروى اللبنانية، ويتولى إخراجه إسماعيل فاروق.

وإلى جوار الفيلم، تمتلك الفنانة المصرية ثلاثة أعمال درامية، اثنان منها سيعرضان في شهر رمضان المقبل، وهو ما يعني أن العام الحالي يشهد نشاطا مكثفا لعبير صبري.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" تحدثت عبير صبري عن سبب غيابها عن السينما في السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أعمال كثيرة تعرض عليها، كما أن المعروض كانت تجده لن يضيف إليها، وكذلك لا يعد نوعية سينمائية جيدة، خاصة أنها ترى أن الإنتاج السينمائي في السنوات الماضية ليس بالضخم.

أما الفيلم الذي وافقت على العودة من خلاله، فقد أكدت أن النص كان جذابا للغاية، خاصة أن مؤلفه عملت معه من قبل في آخر أفلامها، كما أن العمل يقوم على فكرة البطولة النسائية الجماعية ويحمل نماذج مختلفة، وهو ما اعتبرته مشجعا للغاية، بالإضافة إلى مخرج الفيلم إسماعيل فاروق الذي أكدت أنه يرغب في تقديم نوعية مختلفة من الأعمال، والتي تحقق إيرادات مرتفعة في السينما.

وتحدثت باختصار شديد عن دورها، بكونها تجسد دور فتاة لديها قصة إنسانية في الفيلم، الذي يدور في إطار دراما اجتماعية نسائية.

حقيقة الخلاف مع غادة عبدالرازق

الفيلم لن يكون الأول الذي يجمع غادة عبدالرازق بعبير صبري، ورغم تعدد التعاون بينهما إلا أن هناك شائعات تتناولهما بين الحين والآخر وتوحي بوجود خلافات، وهو ما ردت عليه عبير بأنها لم تكن لديها أية خلافات مع غادة عبدالرازق.

وأشارت إلى أن الجمهور دائما ما يقول لها إن هناك كيميا تجمعها بغادة عبدالرازق، وأنهم يفضلون رؤيتها مع غادة، لذلك هناك راحة نفسية تجمعهما في العمل، مؤكدة أن غادة عبدالرازق "ممثله شاطرة".

3 أعمال درامية

ومن السينما إلى الدراما، حيث تمتلك عبير ثلاثة أعمال دفعة واحدة، الأول هو "نسوان قادرة" المؤجل منذ العام الماضي، والذي أكدت عبير أنه من المفترض أن يتم البدء في تصويره الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الديكور الخاص به، وأنه لا نية لتأجيل المسلسل مرة أخرى.

أما العمل الثاني فيحمل اسم "جراب حواء" والذي أكدت أنه لون جديد من الدراما، تقدم فيه كل نجمة حلقتين فقط، خاصة أنها دراما متصلة منفصلة، وانتهت هي من التصوير.

وأشارت إلى أن المسلسل سيعرض في شهر مارس المقبل، ويعد هو التجربة الإخراجية الأولى لسارة وفيق، التي ترى فيها مخرجة مميزة، وستكون لديها فرصة كبيرة في الفترة المقبلة.

أما المسلسل الثالث فهو "عم دافنشي" الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي، وأوضحت أنها تلقت اتصالا من القائمين على المسلسل، ولكن النص الدرامي لم يكتمل بعد، وبالتالي فهم في الانتظار من أجل الانتهاء من كتابة العمل، حتى يتم الشروع في تصويره، ومعرفة الدور وتفاصيله.

وأكدت عبير أنها لن يكون لديها وقت أو مجهود من أجل الشروع في أي عمل آخر على المستوى الدرامي خلال هذا العام، حيث ستكتفي بما ستقدمه، معربة عن أمنيتها في نجاح الأعمال التي تشارك بها.