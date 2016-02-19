اديل بكت طوال اليوم غداة أدائها غير الموفق بالـ"غرامي"

أقرت المغنية البريطانية "اديل" بأنها بكت طويلا بعد أدائها غير الموفق خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" الاثنين بسبب مشكلة تقنية.

وغنت "اديل" مساء الاثنين خلال الحفل الذي أقيم في لوس انجلوس أغنية "آل أي اسك" من ألبومها الأخير، مرتديةً فستانا أحمر طويلا وبرفقة البيانو الذي خذلها.

وكتبت المغنية البريطانية في تغريدة نشرتها بعد دقائق على هذا الأداء: "وقعت ميكروفونات البيانو على أوتار البيانو، وكان هذا ما ظنه الجمهور صوت غيتار غريب بدا وكأنه غير مضبوط".

وقالت المغنية البريطانية، في مقابلة سجلتها الأربعاء ضمن برنامج المقدمة الشهيرة ايلين ديجينيريس: "بكيت طوال يوم أمس تقريبا".

غير أن "اديل"، المعروفة بأدائها المميز للأغنيات العاطفية، أشارت ممازحةً إلى أنها "كانت لتبكي حتى لو كان الأداء ناجحاً".

لكنها أقرت في تصريحات أكثر جدية أن أداءها خلال الحفل لم يكن موفقا، لافتةً إلى أنها تواجه في بعض الأحيان مشكلات تؤثر سلبا عليها "بسبب الانفعال".

وأضافت "اديل": "كنت محرجة، استيقظت في اليوم التالي وكان الانكليز يقولون لي: لا نزال نحبك لا تقلقي. وقلت لنفسي إنني لم أكن اتساءل ما إذا كنتم لا تزالون تحبونني.. لكن شكرا لكم".

وكانت النجمة البريطانية أشارت إلى أنها قررت أكل الهامبرغر لتنسى مشكلات الصوت التي تخللت تأديتها أغنية خلال حفل توزيع "غرامي".