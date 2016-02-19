رسميا.. كاظم الساهر يشارك بمهرجان موازين

أعلنت جمعية مغرب الثقافات رسمياً، عن مشاركة النجم العراقي كاظم الساهر بفعاليات الدورة الـ 15 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، وذلك يوم 20 مايو المقبل بمسرح محمد الخامس.

وأفادت الجمعية في بيان لها أنه سيتم خلال دورة هذه السنة، والتي ستنظم من 20 إلى 28 مايو المقبل، الاحتفاء بالموسيقى العربية مع واحد من بين أبرز سفرائها وهو المغني والملحن العراقي كاظم الساهر.

وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للفنان العراقي، بعدما أحيا سهرتين في "موازين"، الأولى في دورة 2009، والثانية في 2011، والثالثة سنة 2014.

وعرفت سهرات القيصر الفنية التي أقيمت على منصة "النهضة" المخصصة للأغنية العربية، نجاحا كبيرا خلال الدورات السابقة قدم فيها مجموعة من الأعمال الفنية التي ضمت عدداً من الأغاني الجديدة التي طرحها خلال السنوات الأخيرة.

وأصبح مهرجان موازين، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2001، موعداً أساسياً للموسيقى المغربية والدولية، ففي شهر مايو من كل سنة٬ تهز هذه التظاهرة أنحاء العاصمة الرباط على أصوات موسيقى منفتحة على جميع أنحاء العالم بفضل برنامجه الحافل.

وحطمت الدورة السابقة للمهرجان، رقما قياسيا جديدا من حيث الحضور الجماهيري الذي فاق 2،65 مليون متفرج، كما أعلن المنظمون أن مهرجان موازين ساهم في خلق صناعة وطنية حقيقية للفرجة، وجعل من الرباط محطة أساسية ضمن جولات كبار الفنانين.