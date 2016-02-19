ريهانا تعاني من مشاكل في أوتارها الصوتية.. وترجئ جولتها

أعلنت المغنية الأميركية ريهانا عبر موقعها الإلكتروني إرجاء إطلاق جولتها العالمية بعدما اضطرت للعدول عن الغناء في حفل توزيع جوائز "غرامي" الاثنين الماضي في لوس انجلوس بسبب مشكلات في أوتارها الصوتية.

وبات موعد الحفل الأول ضمن جولتها العالمية "انتاي" محددا في 12 مارس في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية وفق الموقع الإلكتروني للمغنية.

وقد كانت الحفلة الأولى ضمن الجولة العالمية للمغنية مقررة في 26 فبراير في سان دييغو، غير أن ريهانا ارجأت ثماني حفلات.

يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي الجولة في 12 اغسطس في زيوريخ في سويسرا.

ومساء الاثنين، اضطرت ريهانا في اللحظات الأخيرة إلى العدول عن المشاركة في حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية بعدما كان يفترض بنجمة موسيقى الـ"ار. اند بي" أن تؤدي أغنية من البومها الأخير "انتاي"، وذلك نزولا عند نصيحة أطبائها بضرورة إراحة صوتها لمدة 48 ساعة لأنها تواجه خطر الإصابة بنزيف في الأوتار الصوتية.