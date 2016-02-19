فيلم ياباني يفتتح مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة

أعلن منظمو مهرجان القاهرة الدولي التاسع لسينما المرأة الذي يبدأ في وقت لاحق من فبراير الجاري أن الفيلم الياباني "سكون الماء" اختير للعرض في الافتتاح.

والفيلم - الذي تبلغ مدة عرضه 118 دقيقة - من إخراج ناومي كاواسي، وهي من المخرجات البارزات في اليابان ولها مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية والروائية.

يقام المهرجان في الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس بمشاركة 60 فيلماً من أكثر من 40 دولة من صنع النساء والتي تم إنتاجها وعرضها في أهم المهرجانات الدولية على مدى العام المنصرم.

وتتوزع الأفلام المشاركة بالمهرجان على 3 أقسام: (البانوراما الدولية) و(أفلام قافلة سينما المرأة العربية واللاتينية) و(الرقص والسينما).

وذكرت إدارة المهرجان في بيان، الخميس، إن المخرجة الفنلندية بيريو هونكاسالو ستحل ضيفة شرف على المهرجان. وتعرض لها مجموعة من أفلامها الحائزة على جوائز دولية من بينها "آكلة النار" و"ثلاث غرف حزينة" و"لهب" و"ذات ليلة".

كما يستضيف المهرجان هذا العام العديد من صانعات الأفلام من لبنان وفلسطين والأرجنتين وإسبانيا وهولندا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.

بدأ المهرجان في 2008 تحت عنوان "مهرجان سينما المرأة العربية واللاتينية" قبل أن يتحول في 2013 إلى مهرجان دولي يجذب أفلام النساء من أنحاء العالم.

والمهرجان تنظمه شركة الإنتاج المصرية "كلاكيت عربي" بالتعاون مع جمعية الثقافة والإعلام والتنمية (إسبانيا) ويلقى دعما من حكومة إقليم الباسك في إسبانيا وصندوق التنمية الثقافية ومؤسسة السينما الفنلندية، إضافة لعدد من السفارات الأوروبية بالقاهرة.