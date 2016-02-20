أزمة الكتاب تصل إلى مسلسل يسرا

مع عودتها للمشاركة في سباق الدراما برمضان المقبل، لم تسلم الفنانة يسرا من أزمة الكتاب التي طاردت أكثر من عمل خلال الفترة الماضية وعطلت تصويرها.

ذلك بعد أن تم تأجيل تصوير مسلسل "خيط حرير" الذي تقوم ببطولته يسرا، ويخرجه هاني خليفة، رغم أن الموعد الخاص ببدء العمل كان محددا منذ فترة بعد جلسات تحضيرية جمعت فريق العمل.

إلا أن الموعد المقرر جاء دون أن يبدأ التصوير، مع إعلان مفاجئ من قبل ورشة الكتابة التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم بالاعتذار عن عدم المشاركة في المسلسل، ليحيط الغموض بالمسلسل.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت الكاتبة مريم نعوم أن الاعتذار حدث بالفعل قبل شهر، وأن توضيحهم في الوقت الماضي، جاء بعد الأنباء التي تحدثت عن تصوير المسلسل، وربطه بالتأخر في كتابة الحلقات من قبل الورشة.

وأوضحت نعوم أن السبب في الاعتذار يرجع إلى عدم وجود اتفاق على المعالجة التي قدمتها الورشة للنص الدرامي، وهو ما جعلهم يعتذرون عن عدم الاستمرار، مشيرة إلى أن الورشة لم تكن قد انتهت من الحلقات الخاصة بالمسلسل بأكملها.

وشددت مريم نعوم على كون علاقتها بمنتج المسلسل جمال العدل جيدة للغاية وكذلك علاقتهم بالفنانة يسرا، خاصة أن عدم التعاون في المسلسل جاء باتفاق ودي.

ومع إعلان الورشة اعتذارها عن المسلسل، خرجت تكهنات عديدة حول المسلسل الذي صار اسمه في الوقت الحالي "رصاصة رحمة" وموعد تصويره، ورغم تأكيد بعض المصادر أن العمل سيبدأ مخرجه هاني خليفة في تصويره خلال أيام، إلا أن الشركة المنتجة ما زالت لم تعلن الأمر بعد.

وبعد تولي اثنين من الكتاب إعداد السيناريو الخاص بالمسلسل، تظل الفنانة يسرا هي مقترحة الشخصية الرئيسية في العمل والتي تقوم بتجسيدها، ويشاركها البطولة هاني عادل وسيد رجب ونجلاء بدر.