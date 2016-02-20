الفنانة إليسا.. تعيش "حالة حب" مع شاب برازيلي

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو كليب جديد لأغنيتها "حالة حب"، والذي تعاونت فيه مع المخرج إيلي رزق الله. وهي الأغنية التي حمل اسمها ألبومها الأخير.

وتختصر قصة الكليب ليلة الزفاف عند كل فتاة، وبدت إليسا متألقة، واهتم بتسريحتها صالون يحي وزكريا، أما المكياج اختارت له اليسا بسام فتوح، وفستان الزفاف كان من تصميم "أوسكار دي لا رنتا"، أما الفستان الوردي فحمل توقيع دار "برادا"، والفستان الذهبي من "لانفان"، والفستان الأسود والأبيض من "بالنسياجا".

وحاول المخرج إبراز الإحساس عند اليسا، مستوحياً القصة من كلمات الأغنية والتي تتحدث عن حالة الحب التي تعيشها المرأة، وحاول جاهدا تجنب تكرار صور وأحداث حصلت في كليبات سابقة.

وتحدث رزق الله عن صداقة قوية تربطه بالفنانة اليسا، بدأت منذ 10 سنوات، وأن هناك انسجاما وتناغما بينهما على الصعيدين الشخصي والمهني، لذلك اليسا لم تعترض على قصة الفيديو كليب خصوصا "أنه يعرف تماما ما يعجبها وما يرضيها وما تحبه".

وبدأ التصوير في لبنان، داخل استديو تم تجهيزه لتنفيذ مشاهد الكليب، واستمر التصوير يومين.

أما الشاب الذي ظهر مع اليسا في الفيديو كليب هو برازيلي الجنسية، والمصور أتى خصيصا من ألمانيا.