محمود بوشهري: انتظر "اكشن" للبدء بـ"اليوم الأسود"

أكد الفنان محمود بوشهري أنه ينتظر على أحر من الجمر كلمة "اكشن" من المخرج محمد دحام الشمري لبداية تصوير المسلسل الاجتماعي الجديد "اليوم الأسود"، مضيفاً أن العمل مع الشمري يمثل "متعة فنية خاصة".

وقال بوشهري، في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "تمثل هذه الأيام من كل عام فترة ازدحام لتصوير الأعمال الدرامية التلفزيونية الجديدة. وقد جدولت برنامجي على تقديم عملين خلال هذا الموسم . وما فرغت من تصوير مسلسل "مسا فات" (من تأليف دخيل النبهان وإخراج محمد القفاص وبطولة حشد من النجوم من بينهم الهام الفضالة وحسين المنصور ومحمد العجيمي وعبدالله السيف ومحمد المسلم ونور الغندور) حتى بدأت التحضيرات لتصوير عملي الجديد. وأنا اعترف بأنني انتظر كلمة "اكشن" من المخرج القدير محمد دحام الشمري لبداية تصوير مسلسل "اليوم الأسود" عن قصة وسيناريو وحوار فهد العليوه".

وأوضح الممثل أن "أهمية هذه التجربة أنها تأتي عبر مجموعة من المحاور، أولها قيمة الحدث الدرامي ووجود اسم الكاتب فهد العليوه وأيضاً الرؤية الإبداعية التي يتميز بها المخرج محمد دحام الشمري الذي لطالما تعاونت معه. وبالإضافة لكل هذا، هناك روح الفريق التي تعّود أن يقودها ويشكلها الشمري خصوصا وأن المجموعة تضم كل من الفنانين الهام الفضاله وحسن البلام عبدالله بوشهري وشجون وصمود وكم آخر من الأسماء من أجيال الحرفة الفنية. كما لا يمكن نسيان دور وأهمية المنتج عامر صباح".

وأضاف بوشهري: "كنت قد انجزت قبل "مسا فات" مسلسل "حرب القلوب". ومن المتوقع أن يعرض هذا العمل بالإضافة إلى "مسا فات" قبيل الدورة الرمضانية، بينما سيعرض "اليوم الأسود" خلال الدورة الرمضانية، وهو ما يمثل بالنسبة لي رهان من نوع مختلف".

وعن جديده لعيد الفطر، قال بوشهري في ختام تصريحه لـ"العربية.نت": "هنالك عمل مسرحي اجتماعي للكبار سأتعاون في إنتاجه وبطولته مع النجم الفنان حسن البلام. يتم التحضير حاليا لهذه التجربة المسرحية التي ستجمع أكبر عدد من نجوم الوسط الفني في الكويت والمنطقة".