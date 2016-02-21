برلين.. اللاجئون يختطفون "الدب الذهبي"

فاز فيلم فوكواماري "فاير آت سي" للمخرج جيانفرانكو روسي الذي يتناول أزمة اللاجئين في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بالبحر المتوسط بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي السبت.

وذهبت جائزة الدب الفضي التي تمنحها لجنة التحكيم لفيلم (سمرت تو سراييفو) أو "الموت في سراييفو" ومخرجه دانيس تانوفيتش.

وحصلت الفرنسية ميا هانسن لاف على جائزة أفضل مخرج عن فيلمها (لافنير) أو "أشياء قادمة".

ومنحت جائزة أفضل ممثل إلى مجد مستورة عن دوره في الفيلم التونسي (نحبك هادي) بينما نالت تريني ديرلوم جائزة أفضل ممثلة في الفيلم الدنمركي (كوليكتيفت) أو "الشعب".



وحصل الفيلم الفلبيني (هيلي سا هيواجانج هابيس) للمخرج لاف دياز على جائزة أفضل فيلم يفتح وجهات نظر جديدة وتبلغ مدة عرضه ثماني ساعات.