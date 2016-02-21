حبس روائي مصري بتهمة "خدش الحياء العام"

قضت محكمة مصرية بحبس روائي لمدة عامين مع الشغل بتهمة خدش الحياء العام ونشر عبارات جنسية.

وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا السبت بمعاقبة الروائي أحمد ناجي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب طارق طاهر مبلغاً وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهما بنشر موضوع صحافي من شأنه "خدش الحياء والآداب العامة".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب أنه "أخل بواجبات وظيفته بعدم الإشراف على المحتوى المنشور بالجريدة موضوع الاتهام في رواية استخدام الحياة وتحديداً الفصل الخامس منها وأن المادة المنشورة بالجريدة تتضمن عبارات خادشة للحياء العام تخرج عن نطاق الكتابة الأدبية".