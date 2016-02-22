ديانا حداد تتألق في حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر

أحيت الفنانة ديانا حداد حفلا غنائيا في أوبرا جامعة مصر في القاهرة، وقدمت عددا من أغنياتها على المسرح الذي تم تزيينه بالعلم المصري.

وطلبت الفنانة ديانا حداد من الطفل المصري "لؤي حمدون" (الطفل الذي شارك في برنامج ذا فويس كيدز) للصعود إلى المسرح ومشاركتها الغناء، فقدما ديو "جرح الحبيب" معا على المسرح أمام تفاعل الجمهور.

كما قدم حمدون معها الأغنية الوطنية المصرية بعنوان" بحلف بسماها وترابها" (وهي للفنان الراحل عبدالحليم حافظ). ثم قدمت ديانا منفردة عددا من الأغاني منها "حبيبي مصري" و"فرحة قلبي" و"يا بشر" و"جانا الهوى" (للعندليب الأسمر عبدالحيم حافظ)، إضافة إلى موال لبناني ارتجلته على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

أبدت ديانا سعادتها الكبيرة لتواجدها في مصر "أم الدنيا" والغناء أمام الشعب المصري ومن أجل دعم كورال أطفال مصر، وقالت "أنا بنت مصر وهي بلدي الثاني".