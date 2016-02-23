الملا: انتظروني في "بائعة النخي" أمام حياة الفهد برمضان

وصل إلى الكويت النجم القطري صلاح الملا حيث بدأ تصوير عمله الدرامي التلفزيوني الجديد للدورة الرمضانية المقبلة مسلسل "بائعة النخي" أمام النجمة القديرة حياة الفهد.

ويقول الملا "أثمن لها ترشيحي لأدوار وشخصيات محورية، بل إننى أردد دائما أن دوري فى مسلسل "الفرية" مع الفهد كان بمثابة النقلة الحقيقية في مشواري الفني".

ويضيف أن المسلسل يرصد حكاية سيدة ثرية دارت بها الأيام لتخسر كل شيء، لتضطرها الظروف إلى بيع "النخي" وهي مفردة خليجية تعادل بالعربية "الحمص" المسلوق من أجل أن تتحمل مسؤولية أسرتها وأبنائها ويكون لها ما تريد.

والمسلسل كتبته الفنانة القديرة حياة الفهد على مدى عامين كاملين، ويتصدى لإخراجه المخرجة الإماراتية نهلة الفهد وبمشاركة عدد بارز من الفنانين.

وأشار إلى أنه لا يريد الحديث عن شخصيته في العمل الجديد، لأنها شخصية مفاجئة للجمهور، وسيكون الموعد معها خلال شهر رمضان المقبل.

ولكنه ألمح إلى أنه كان قد فرغ منذ أيام قليلة من تصويره قائلا: "إنه عمل درامي جديد في تركيبته، وهو عبارة عن مسلسل يتكون من ست قصص درامية كل قصة تتواصل على مدى ست حلقات، وهي تجربة جديدة في شكلها ومضامينها وإيقاعها، وقد تعاون عدد من الكتاب في صياغة هذه التجربة. والجزء الذي شاركت فيه بعنوان "ياكل الناس"، تأليف السيناريست عبدالعزيز الحشاش، وإخراج الفنان عبدالله التركماني، وشاركنى العمل الفنان بشار الشطي والفنانة فاطمة الصفي، والعمل سيجد طريقه للجمهور خلال شهر رمضان عبر قناة "إم بي سي".

وتابع الفنان صلاح الملا "شاركت قبلها في أعمال الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي الذي استضافته دولة الكويت ونظمته الهيئة العربية للمسرح من خلال ندوة بعنوان "لماذا تركت المسرح؟" بمشاركة عدد بارز من النجوم، فى مقدمتهم النجم القدير سعد الفرج والنجم محمد المنصور.

وقد شهدت تلك الندوة مداخلات لعدد هام من نجوم المسرح في العالم العربي أثرت الحوار.