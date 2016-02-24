إبراهيم الحساوي: السينما السعودية أمام انطلاقة جديدة

شدد النجم السعودي الفنان إبراهيم الحساوي على أهمية المرحلة الراهنة من تاريخ السينما السعودية.

وأشار في تصريح خاص بـ "العربية.نت" إلى أن السينما السعودية أمام انطلاقة جديدة في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه الجهات الرسمية وأيضا الحماسة العالية لجيل الشباب الذي أصبح يحتل مكانة عالية المستوى.

وقال الفنان إبراهيم الحساوي: يوما بعد آخر تحقق السينما السعودية قفزات إيجابية راحت تتأكد بعد الحصاد الجيد خلال الفترة الماضية والتي توجت بعدد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية.

وتابع الحساوي قائلا" في العام الماضي كان لا حديث في عالم الفن السابع إلا عن تجربة المخرجة السعودية "هيفاء المنصور" في فيلم "وجدة" الذي حصد العديد من الجوائز في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لينطلق إلى فضاءات العالمية.

وفي خط متوازٍ كانت الأعمال السينمائية السعودية تحتل مواقعها في المهرجانات. وكان آخر الحصاد مع الجائزة التي حققها فيلم "البسطة" من توقيع المخرجة هند الفهاد.

وقال الحساوي: من حسن الطالع أن تقترن هذه الأعمال بمساحات أكبر من الاهتمام سواء عبر المهرجانات السينمائية المحلية أو من خلال الدعم والاهتمام اللذين يشكلان عناصر إسناد أساسية لهذه التجارب الشابة. متطلعين لمزيد من الدعم من القطاع الخاص على وجه الخصوص الذى يسجل له الريادة في هذا الجانب بالذات في تجربة المخرج السعودي عبدالله المحيسن مع فيلم "ظلال الصمت" الذي يعتبر أول فيلم روائي سعودي طويل .

وعلي صعيد آخر أشار الفنان إبراهيم الحساوي إلى أنه فرغ منذ أيام من تصوير دوره في المسلسل الجديد "الحوش"، والمسلسل يتكون من ست حلقات ضمن عمل درامي يتكون من ستة أجزاء كل جزء منه ست حلقات. أخرج العمل الفنان عبدالله التركماني وشارك به أسمهان توفيق وفاطمة الصفي وحمد أشكناني وعلي كاكولي ويتوقع أن يعرض العمل خلال الدورة الرمضانية المقبلة.