تامر حسني يضم متسابق "The Voice Kids" إلى فيلمه الجديد

وقع اختيار الفنان تامر حسني على الطفل أحمد السيسي، الذي يشارك ضمن فريقه ببرنامج "The Voice Kids" الذي يعرض عبر شاشتي "MBC1" و "MBC مصر"، من أجل مشاركته بطولة فيلمه الجديد.

ومن خلال مقطع فيديو نشره تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن السيسي صاحب السنوات السبع، والذي اختاره تامر من أجل الصعود لنهائيات البرنامج، أنه يشكر الجميع على دعمهم له خلال هذه الفترة.

كما أنه يبادلهم الحب والإعجاب، مؤكدا أنه قام بالتوقيع على عقد أول فيلم له، والذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنان تامر حسني الذي وصفه بشقيقه الأكبر، مطالبا جمهوره بانتظار الفيلم.

ويستعد تامر حسني للعودة إلى السباق السينمائي بفيلم تعاقد على بطولته مع المنتج وليد منصور، بعد أن كان آخر أفلامه هو فيلم "أهواك" الذي قدمه مع المنتج محمد السبكي.

ولم يعلن تامر حسني بعد عن الأبطال الذين سيشاركونه بطولة الفيلم، ويبدو أنه ينتظر الانتهاء من حلقات البرنامج، من أجل الإعلان عن الأمر، خاصة أن الفيلم من المقرر أن يطرح بدور العرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

بينما تم الإعلان عن مؤلف الفيلم وهو أيمن بهجت قمر، على أن يتولى ياسر سامي إخراج الفيلم، الذي سيدور في إطار كوميدي اجتماعي.

ومن جهة أخرى، أعلن تامر حسني منذ فترة أنه إلى جوار فيلمه الجديد، يدرس مشروعا سينمائيا آخر مع المخرج طارق العريان، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل خاصة به.