"دلاص" كوميديا الموسم لاستقطاب الجمهور المغربي للسينما

ينزل اليوم الخميس، في قاعات السينما في المغرب، فيلم كوميدي جديد، اسمه "دلاص"، بممثلين مغاربة من الصف الأول.

ويراهن صناع الفيلم، على تحقيق أرقام قياسية، في استقطاب الجمهور المغربي، إلى صالات السينما في المغرب.

والفيلم المغربي "دلاس"، من توقيع المخرج محمد علي مجبود، في أول عمل للشاشة الكبيرة في مسيرته.

"دلاص": كوميديا بتقنية السينما في السينما

ويسلط فيلم "دلاص"، بحسب فريق العمل، أضواء على "مشاكل السينما المغربية"، من خلال "توجيه انتقاد للمتطفلين من المنتجين والمخرجين"، من الذين "لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية، دون الاهتمام بتطوير السينما".

وينسج الفيلم خيوطا درامية لـ قصة مخرج مغربي، يعاني من العطالة الفنية"، جراء "غياب منتجين حقيقيين، وكتاب سيناريو محترفين"، و"معاناة الممثلين واستغلالهم".

ويراهن صناع الفيلم، على تحقيق أعلى الإيرادات من صالات السينما، من خلال ما سمّوها بـ "كوميديا الموسم"، من خلال نجوم في التمثيل في المغرب، من الصف الأول؛ البطل الأول للفيلم عزيز دادس، وإلى جاوره نجوم كإدريس الروخ وأمال الأطرش وكمال كاظيمي.

وتصوير الفيلم تم في المغرب، ما بين مدينة الدار البيضاء، واستوديوهات السينما العالمية في مدينة ورزازات، في جنوب شرقي المغرب.