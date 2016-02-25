طلاق الفنانة ايناس النجار بعد عقد قرانها بشهر

أعلنت الفنانة التونسية إيناس النجار انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد محفوظ وذلك بعد عقد قرانها بشهر واحد، مؤكدةً أن السبب يرجع لاختلاف في وجهات النظر.

وقالت الفنانة، في تصريحات صحفية لها مساء الأربعاء، إنها انفصلت عن زوجها في هدوء ودون مشاكل وإن الصداقة بينهما مستمرة، مضيفةً أنها تحب عملها الفني وترفض أن يكون الزواج سببا في حرمانها منه.

إيناس النجار عقدت قرانها في يناير الماضي في حفل عائلي بسيط لم يحضره سوى أقاربها وصديقتها المقربة الفنانة ميار الببلاوي، وهي من مواليد 25 ديسمبر 1978. وكانت بدايتها كموديل في فيديو كليب مع المطرب بهاء سلطان في أغنيته "يا تري" في 2000 ورشحها المخرج محمد النجار للقيام بدور مهم في فيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان احمد حلمي وحسن حسني ورامز جلال.