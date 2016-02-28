الأنظار تتجه إلى هوليوود قبيل ساعات من حفل الأوسكار

التحضيرات شارفت على الانتهاء لحفل جوائز الأوسكار بدورته الثامنة والثمانين، والذي سيقدّمه كريس روك، حيث استغرقت التحضيرات ما يقارب الـ1500 ساعة عمل على ساحة يقدر حجمها بنحو 25 ألف قدم مربعة.

وتجري الاستعدادات في "هوليوود بوليفارد"، الذي تغطيه السجادة الحمراء بمساحة تبلغ 152 متراً، هذا الشارع الحيوي الذي يعج بالزوار عادة، مغلق من جميع الاتجاهات أمام النشاطات السياحية.

ومن على تلك السجادة الحمراء ستجرى لقاءات صحافية متميزة مع المرشحين والمدعوين، كما كل عام سيختار النجوم أزياء عالمية بتصاميم مختارة بعناية لتتصدر إطلالاتهم الصفحات الأولى.

اللمسات الأخيرة شارفت على الانتهاء، والتماثيل الذهبية ما زالت مغلفة جيداً، والسجادة الحمراء أيضاً يكسوها الغطاء الأبيض البلاستيكي حفاظاً عليها، حيث يكشف عنها في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الحفل.

تمثال الأوسكار العملاق في آخر الممر، وضع بجانب مسرح "دولبي" الذي سيقام به حفل توزيع الجوائز، وذلك ليتعرف الحضور بسهولة على موقع المسرح خلال مرورهم على السجادة.

ويتسع مسرح "دولبي" لأكثر من 3 آلاف من الحضور، كما ستنصب بجانبه تماثيل الأوسكار التي أُعدت بحجم الإنسان ليلتقط الحضور بجانبها الصور التذكارية.

التحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال الاحتفال السنوي الكبير.

فالمغلفات بأسماء الفائزين ستفتح بعد ساعات قليلة جداً، ينتظرها العالم خلف الشاشات والحضور داخل الـ"دولبي".