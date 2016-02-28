مصر.. المهرجان الكاثوليكي يهدي دورته لعمر الشريف

وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن بمصر، انطلقت فعاليات الدورة الـ 64 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك بمقر المركز بوسط القاهرة.

حفل الافتتاح الذي قدمته الفنانة يسرا اللوزي، تم الإعلان من خلاله عن إهداء الدورة لروح الفنان الراحل عمر الشريف، نظرا لما قدمه للسينما المصرية والعالمية على مدار سنوات، على أن يقام حفل تأبين له يوم الخميس المقبل، يعرض من خلاله فيلمه "المواطن مصري"، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم من محبي الفنان الراحل، وكذلك عزت العلايلي الذي شاركه بطولة العمل.

وشهد المهرجان تكريم عدد كبير من النجوم، أبرزهم زبيدة ثروت التي تسلم تكريمها حفيدها، خاصة وأنها لم تستطع الحضور، وكذلك الفنان يوسف شعبان الذي حضر رغم مرضه، وشكر في كلمته الروح التي لمسها من الجميع، خاصة أنها تساهم في شفائه، بعدما حضر من المستشفى إلى حفل الافتتاح.

بينما لم تتمالك الفنانة إلهام شاهين نفسها من البكاء عقب تسلمها للتكريم الخاص بزميلها الراحل ممدوح عبدالعليم، مؤكدة أنها تسلمت التكريم بناء على طلب من زوجة الراحل التي لم تتواجد بسبب حالتها النفسية السيئة، وأوضحت إلهام شاهين أنها تفتقد زميلها الراحل للغاية، وأنه موجود بفنه وأعماله التي قدمها.

الحفل شهد تكريم نيللي كريم وماجد الكدواني الذي كرم عن مشهد واحد قدمه في مسلسل "تحت السيطرة" العام الماضي، ما جعله يعتبر أن الرسالة التي قدمها من خلال المشهد وصلت إلى الجميع، كما كرم الفنان لطفي لبيب وجميل راتب والمخرج علي بدرخان والفنانة بوسي.

نيكول سابا قدمت مجموعة من أغنياتها خلال الفقرة الفنية بحفل الافتتاح، وقامت بإهدائها إلى المهرجان السينمائي الذي قام ممثلوه بتكريمها وإهدائها درع التميز، وهو ما عبرت عن سعادتها به، وأمنيتها أن تشاهد ابنتها تكريمها في المهرجان.

كما تواجد الموسيقار محمد سلطان الذي حصل على جائزة المركز الخاصة، وتم تكريم الموسيقار مجدي الحسيني، ومدير التصوير محسن نصر، والكاتب بشير الديك.

المسابقة الرسمية للمهرجان يشارك فيها خمسة أفلام هي "سكر مر"، "قدرات غير عادية"، "بتوقيت القاهرة" للفنان الراحل نور الشريف، "باب الوداع" و"أسوار القمر" لمنى زكي، وتعرض الأفلام على مدار أيام المهرجان، على أن تقام ندوة بحضور صناع الفيلم لمناقشته بعد عرضه.