باميلا الكيك مهتمة بقضايا الأم العزباء ومكتومي القيد

تطل علينا الممثلة باميلا الكيك من خلال المسلسل الدرامي "سمرا"، وتحضر لمسلسل رمضاني لبناني عربي مشترك.

وقالت باميلا في حوار خاص لها مع "العربية.نت" إنها ستشارك قريباً في مسلسل رمضاني بعنوان "يا ريت" مع نخبة من الممثلين، بينهم مكسيم خليل، ماغي بوغصن، قيس الشيخ نجيب، وهي واثقة أن هذا المسلسل سيضيف إلى مسيرتها التمثيلية.

حيث تؤدي باميلا دور معلمة لرقص "الباليه" تشبه الكثير من الفتيات من بنات جيلها اللواتي ينقلن مشاكلهن وهمومهن من البيت إلى حياتهن الاجتماعية.

وصرحت: "أنا أجسد حالة فتاة حالمة شغوفة لكن تواجهها عقبات تؤثر على حياتها".

كما تطل باميلا حالياً من خلال مسلسل "سمرا" الذي يلقي الضوء على حياة "مكتومي القيد" ومشاكلهم وتعاطيهم في المجتمع والظلم الذي يتعرضون له، و"أجسد دور صبية تصاب بمرض الإيدز"، وهذا الدور شكل تحديا كبيرا لها، خصوصا أنها أطلت فيه بصورة جد طبيعية بلا ماكياج وبثياب فقيرة، وظهرت الحبوب في وجهها خدمة لمشهد مريضة الإيدز.

واعتبرت باميلا أن كل الأدوار التي جسدتها في مسلسلاتها السابقة تشبهها في جزء ما من حياتها وشخصيتها لكن بنسب متفاوتة. وعادت وأكدت أن مسلسل "سارة" عرف المشاهدين عليها أكثر وعرّفهم تحديداً على شخصية باميلا الكك العادية، وجاء بعده مسلسل "أجيال" لترسيخ تلك الصورة أكثر، لكن هناك العديد أيضا من المسلسلات التي قدمتها، منها: "مدام كارمن"، "الحب الممنوع"، و"فرصة ثانية"، ولكل من هذه المسلسلات مكانته في قلبها.

شاركت باميلا في تجربة سينمائية هي باكورة أعمالها في السينما، من خلال فيلم "السيدة الثانية" إلى جانب نخبة من الممثلين منهم ماغي بو غصن وباسم مغنية، حيث جسّدت دور الأم العزباء التي لا تستطيع أن تمنح اسمها لطفلها وبالأخص في عالمنا العربي.

وأصدرت باميلا كتاباً بعنوان "نقطة"، تطرقت فيه إلى العديد من المواضيع والمشاكل بكل جرأة، واعتبرت التجربة ناجحة.

وتهوى باميلا الرقص والغناء، وسبق أن أصدرت أغنية بعنوان "بنهار"، وكان ذلك بعد مشاركتها في برنامج "ديو المشاهير" منذ 4 سنوات، وحققت الأغنية الكثير من النجاح والانتشار، وأعلنت أنها لا تمانع عندها من تكرار التجربة.