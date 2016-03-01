أبوظبي تستعد لإطلاق "مهرجان أم الإمارات"

تستعد إمارة أبوظبي لإطلاق "مهرجان أم الإمارات"، في دورته الأولى، والتي ستقام على امتداد الكورنيش، بتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، خلال الفترة من 24 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

ويسلط المهرجان الضوء على رؤية أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي ترتكز على ترسيخ الترابط الأسري والعطاء اللامحدود من أجل توطيد تماسكها وأصالتها المستمدة من الماضي العريق، وتعزيز ثقافة التنوع الحضاري والتسامح في المجتمع الإماراتي.

وسيضم المهرجان مجموعة من الفعاليات التي تقام في الهواء الطلق في 5 مناطق رئيسية، بالإضافة إلى جناح "أم الإمارات"، بطول 1.3 كيلومتر على كورنيش أبوظبي، حيث تم تصميم المناطق لتشمل مختلف الأنشطة الممتعة والمتنوعة ضمن مختلف مرافق المهرجان، بهدف توفير أجواء تفاعلية متميزة للضيوف والزوار من العائلات والأفراد، ويولي المهرجان من خلال فعالياته اهتماماً كبيراً بتجسيد دور الأم والتماسك الأسري، وأهميتها في المحافظة على القيم والعادات الأصيلة في المجتمع.

وتتمتع كل منطقة من المناطق التي سيقام فيها المهرجان بصفة خاصة تميزها عن غيرها من المناطق، والتي تحمل في طياتها مغزىً إنسانياً يقدم الدلالة الحقيقية على معاني العطاء والرعاية التي توليها الأم للعائلة، فيتجسد اهتمام الأم بصحة عائلتها، بمنطقة "الأنشطة"، أما تسليط الضوء على المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، فسيكون في منطقة "الحفاظ على البيئة"، في حين منطقة "الفنون" مساحة للتعبير والابتكار، وتجمع منطقة "السوق" بين العراقة والحداثة من خلال مجموعة من المتاجر المحلية والعالمية. بالإضافة إلى منطقة "مطاعم الشاطئ" والتي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات المحلية والعالمية التي تلائم جميع الأذواق.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: "إن تنظيم مهرجان أم الإمارات يأتي بنسخته الأولى هذا العام تقديراً لمسيرة العطاء التي قدمتها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها المحوري في تعزيز التسامح وترسيخ التنوع الثقافي بين كافة أفراد المجتمع الإماراتي".

وأضاف: "يعتبر هذا المهرجان رسالة حضارية وثقافية فريدة من نوعها لما تحمله في طياتها، من مفهوم المجتمع المتماسك، تدعمه في ذلك عاداته وتقاليده الأصيلة، وهو ما نعبر عنه في تنوع الأنشطة والفعاليات التي يحتضنها المهرجان".

ويتضمن مهرجان أم الإمارات مجموعة من الفقرات والفعاليات الفنية والثقافية في لوحة تجسد التنوع الإنساني والانفتاح الذي يميز دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترحب بثقافة الآخر وقيم المحبة والإنسانية.