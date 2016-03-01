استوديو جديد في "إذاعة لبنان" يحمل اسم "فيروز"

تم أمس الاثنين إطلاق اسم "السيدة فيروز" على الاستديو الرئيسي في الإذاعة اللبنانية الذي كان يحمل اسم "الاستديو رقم 6"، وذلك بحضور وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، والمدير العام لـ"إذاعة لبنان" حسان فليحة، ورئيس الإذاعة اللبنانية الفنان محمد ابراهيم.

وأكد الوزير جريج على ضرورة استعادة الإذاعة اللبنانية دورها الرائد، حيث كان الشاعر الراحل سعيد عقل أول العاملين فيها، معتبراً أن اطلاق اسم "السيدة فيروز" على "الاستديو 6" في الإذاعة اللبنانية هو أمر مهم خصوصا أن "فيروز هي أيقونة في ضمير كل واحد منا، كيف لا وهي سفيرتنا للنجوم وجزء مهم جدا من تراثنا الثقافي، وهي العمود السابع من هياكل بعلبك، ونحن نعرب اليوم بهذه المناسبة عن وفائنا وتقديرنا لها".

أما رئيس الإذاعة محمد ابراهيم فقال: "صوت السيدة فيروز ما كان يوما الا سلاما على لبنان"، ليتوجهوا جميعا لرفع الستار وقطع قالب الحلوى الذي زين باسم "فيروز".