تقديرات تشير لتراجع مشاهدة حفل الأوسكار عبر التلفزيون

أشارت تقديرات أولية إلى أن عدد مشاهدي حفل الأوسكار لعام 2016 عبر شاشات التلفزيون ليلة الأحد تراجع فيما يبدو إلى أدنى مستوى في سبع سنوات وسط جدل بشأن التنوع في هوليوود.

وأظهرت بيانات "نيلسن" لأكبر 56 مدينة أميركية أن عدد مشاهدي الحفل الذي أذاعته شبكة "إيه. بي. سي" تراجع 6% مقارنة بحفل الأوسكار العام الماضي. وتعنى مؤسسة "نيلسن" بقياس نسبة المشاهدة التلفزيونية.

ومن المقرر أن تعلن أرقام المشاهدين على المستوى الوطني بالملايين في وقت لاحق.

تأتي التقديرات المنخفضة على الرغم من حضور ليوناردو دي كابريو وممثلين مشهورين آخرين وترقب لكيفية مواجهة المذيع كريس روك، وهو أسود، للغضب الناجم عن أن كل المرشحين من البيض. وانتقد روك هوليوود بسبب عدم التنوع في كلمته الافتتاحية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تراجع عدد المشاهدين يرجع إلى دعوات زعيم الحقوق المدنية آل شاربتون لعدم مشاهدة الحفل احتجاجا على غياب السود بين المرشحين.

وقال شاربتون في بيان: "على الرغم من أننا لا نأخذ الفضل الكامل في التراجع فعلى المرء بالتأكيد أن يفترض أننا كنا مؤثرين وجزءا من التراجع".