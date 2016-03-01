ماذا قال "الأسود الوحيد" في الأوسكار؟

تخلل حفل جوائز الأوسكار في دورته الـ88 العديد من التعليقات الساخرة عن الجدل الدائر بشأن التنوع العرقي في هوليوود والانتقادات التي نالت من الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون السينما بسبب عدم ترشيح أي ممثلين من أصحاب البشرة السمراء لجوائز للعام الثاني على التوالي.

وافتتح المذيع والممثل الكوميدي ذو البشرة السمراء كريس روك الحفل ليل الأحد بقوله "الجائزة التي يختارها البيض"، على اعتبار أن 20 من الترشيحات عن فئة أفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد راحت للبيض. وتساءل روك عن سبب اتخاذ الجدل بخصوص التنوع العرقي منحى حادا هذا العام بالذات وليس في الخمسينيات أو الستينيات، قائلا إن الأمريكيين من أصل أفريقي كانت لديهم "احتجاجات حقيقية وقتها".

وأضاف "لقد كنا منشغلين للغاية بكوننا نغتصب ونعدم وليس بمن فاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي". وفي مقطع فيديو مصور مسبقاً زار روك حي كومبتون في لوس أنجليس -الذي يعد قلب صناعة موسيقى الهيب هوب- ليسأل السكان عما إذا كانوا قد سمعوا أو شاهدوا أيا من الأفلام المرشحة للأوسكار فجاءت الإجابة "لا لم يشاهدها أحد".

وقام بعض المرشحين بتحية روك على مناقشته المتوازنة لقضية بتلك الحساسية.

ولم يكن روك الوحيد الذي ألقى الضوء على القضية خلال الليلة الأكبر في هوليوود، فالمخرج أليخاندرو إيناريتو(مخرج فيلم the Revenant) أثار القضية أيضا بقوله "أنا محظوظ للغاية لوجودي هنا الليلة لكن عديدين آخرين لم يحالفهم نفس الحظ"، معبرا عن أمله في أن يكون لون بشرة الإنسان في المستقبل غير ذي أهمية كطول أو قِصر شعره بالضبط.

يشار إلى أن عددا من نجوم السينما الأمريكية من أصحاب البشرة السمراء قاطعوا حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يعد أحد أهم الأحداث الفنية في العالم، وذلك بسبب خلو قائمة المرشحين لنيل جوائز الأوسكار من أي ممثل أسود، دون سبب مفهوم.

أبرز المتوجين

أما على صعيد الفائزين بالجوائز، فقد نجح ليوناردو دي كابريو في اقتناص أول جائزة أوسكار في تاريخه بينما فاز فيلم (سبوتلايت) بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وفي حفل لم يتمكن فيه فيلم واحد من السيطرة على الجوائز، فاز المكسيكي اليخاندرو جي. إيناريتو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم (ذا ريفينانت) ليصبح أول مخرج منذ 60 عاما يفوز بالجائزة لعامين متتاليين. وفاز إيناريتو بجائزة أوسكار أفضل مخرج العام الماضي عن فيلم (بيردمان) الذي فاز حينها أيضا بجائزة أفضل فيلم.

ومن ضمن مفاجآت الحفل، فاز مارك رايلانس بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (بريدج أوف سبايز) متفوقا على سيلفستر ستالون الذي كان مُتوقعا أن يكون المرشح الأقرب للفوز عن دوره في فيلم (كريد).

ووجه الممثل أرنولد شوارزنيجر رسالة لزميله ستالون -في فيديو بثه عبر شبكة الإنترنت- قائلا "سلاي (سيلفستر) بغض النظر عما يقولونه. تذكر أنك الأفضل بالنسبة لي. أنت الفائز".

ولعب رايلانس (56 عاما) دور عميل سري روسي في الفيلم الذي تدور أحداثه حول الحرب الباردة. والجائزة هي أولى جوائز الأوسكار للممثل

والكاتب المسرحي البريطاني الشهير.

وفازت الممثلة السويدية أليشا فيكاندر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (ذا دانيش جيرل) الذي يناقش التحول الجنسي بينما فاز فيلم (إيمي) الذي يحكي قصة المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وهذه أول جائزة تحصل عليها فيكاندر (27 عاما) التي شهد العام الماضي انطلاقتها بدوري بطولة في فيلمي (إكس ماشينا) و(تيستامنت

أوف يوث).

وفاز الموسيقار إينيو موريكوني بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم (ذا هيتفول إيت) بينما فاز المغني البريطاني سام سميث عن أغنيته (رايتنجز أون ذا وول) من فيلم (سبكتر) بجائزة أفضل أغنية أصلية.

وفاز فيلم (إنسايد آوت) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة. والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني وتدور قصته حول رايلي الفتاة الصغيرة التي تتصارع داخلها مشاعر الفرح والغضب والخوف والحزن بسبب انتقال أسرتها إلى سان فرانسيسكو.

وكان فيلم الحركة (ماد ماكس: فيوري رود) من إنتاج شركة وارنر بروس أكبر الفائزين حيث نجح في اقتناص ست جوائز جاءت كلها في الفروع التقنية كأوسكار أفضل أزياء وأفضل ماكياج وأفضل مونتاج.