"ريتاج" جديد هيفاء حسين لرمضان

تدور الكاميرا في غضون الأيام القليلة المقبلة لتصوير أحدث الأعمال الدرامية التلفزيونية الخليجية، والذي يحمل عنوان "ريتاج" بمشاركة الفنانة هيفاء حسين في ثاني تجربة لها مع الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله والمخرج البحريني أحمد يعقوب المقلة.

وصرحت هيفاء حسين للعربية.نت "إثر النجاح الذي حصده مسلسل (لو أني أعرف خاتمتي) الذي جمع بين الكاتب الإماراتي القدير إسماعيل عبدالله والمخرج البحريني المتميز أحمد يعقوب المقلة. تأتي التجربة الثانية التي ستنطلق خلال أيام تحت عنوان "ريتاج" والتي ستجمع بين هذا الثنائي وذات الفريق الفني تقريبا".

كما يعد هذا العمل ثاني التجارب الإنتاجية لـ "سبوت لايت للإنتاج الفني" بقيادة الفنان الدكتور حبيب غلوم .

وحول تفاصيل المسلسل الجديد قالت هيفاء إنه دراما اجتماعية تتحرك في مجموعة من المحاور فمن خلال الأحداث الدرامية عبر إحدى الأسر الخليجية يتم دراسة وتحليل مجموعة من المراحل الزمنية والأحداث البارزة في المنطقة.

وسيشارك في المسلسل عدد بارز من نجوم الدراما من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وغيرهم من نجوم دول المنطقة .

وعلى صعيد آخر أشارت الفنانة هيفاء حسين إلى أنها أنجزت منذ أيام دورها في المسلسل الخليجي الجديد "ساعة الصفر" تأليف محمد الكندري وإخراج الإماراتية نهلة الفهد ومعها في العمل عدد بارز من النجوم ومنهم إبراهيم الحربي وزهرة الخرجي وفخرية خميس وحبيب غلوم وبثينة الرئيسي ومحمد صفر وليلي عبدالله وفهد باسم وفرح الصراف وكم آخر من النجوم الشباب وتوقعت أن يعرض العمل قبيل الدورة الرمضانية المقبلة.