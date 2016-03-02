ماذا قال كاظم الساهر عن اعتزال شيرين؟

بعد أن أبدى عدد من الفنانين أملهم بعودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن قرارها اعتزال الغناء، وجهت الفنانة أحلام رسالة "قوية ومعبرة" لها. وكتبت أحلام على صفحتها على "فيسبوك" محاولة ثنيها عن قرارها قائلة "شيرين عبدالوهاب إن اعتزلت الفن فإن الفن لن يعتزلك، أنا شخصياً في انتظارك، وقريبا، كلنا بنحبك شيرين".

وفي نفس السياق أبدى "قيصر الغناء" كاظم الساهر، أمله بعودة زميلته في برنامج The Voice إلى جمهورها قريباً. وقال الساهر في تصريح لبرنامج صباح الخير يا عربالذي يبث على MBC: "أنا من جمهور شيرين، وهي رائعة ومدرسة في الغناء، وما أروع شخصيتها وإحساسها، وأعتقد أنها ستعود عن قرارها" واضاف واصفاً شيرين بأنها طيبة وعفوية وكانت تتعامل مع فريق ذي فويس وكأنهم عائلتها. وتناقلت صفحة "محبي كاظم الساهر ومعجبيه" على فيسبوك صورة تجمعه بشيرين كتبت تحتها كلمات كاظم المؤثرة.