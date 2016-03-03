أشرف عبد الباقي يوضح حقيقة خلافاته مع علي ربيع

اختار الفنان أشرف عبدالباقي أن يضع حدا للأخبار التي انتشرت حول مغادرة الفنان الشاب علي ربيع لـ"مسرح مصر"، وعدم مشاركته في الجزء الثاني من العروض المسرحية التي تنطلق في عيد الفطر المقبل.

أتى هذا بعدما فوجئت الفرقة المسرحية عقب عودتها من المشاركة في حفلات "هلا فبراير" بالكويت، بوجود أنباء تتحدث عن مغادرة علي ربيع للفرقة، خاصة أنه لم يشارك في العروض التي أقيمت بالكويت.

هذا الأمر دفع بأشرف عبدالباقي لتصوير مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان الشاب محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" الذي ذكر أن هناك أخبارا كثيرة تتحدث عن رحيل علي ربيع عن الفرقة، ثم توجه بالسؤال إلى زميلهم محمد عبدالرحمن، الذي تحدث عن احتمالية أن يكون الأمر صحيحا.

ثم أتت المفاجأة بمشاركة علي ربيع بنفسه في الفيديو، والذي أكد الأمر بالفعل، وأنه ترك الفرقة المسرحية من أجل البحث عن شخص يقدره، لتكون المفاجأة في النهاية هي ظهور أشرف عبدالباقي باعتباره الشخص الذي سيقوم بتقديره، والذي تحدث عن الأمر بشكل ساخر، بكون علي ربيع كان يعمل مع أشرف عبدالباقي الذي لم يكن يقدره بشكل كبير.

وأوضح عبدالباقي أن ربيع طلب زيادة مالية، ليدخل الجميع في نوبة ضحك ويسخروا من الأخبار التي تتردد في هذا الشأن.

وبعد انتهاء الموسم الأول من "مسرح مصر" الذي يعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر"، يستعد الثلاثي علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس لبطولة مسلسل "صد رد" الذي ينتجه أمير شوقي وتقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، والذي ينطلق تصويره اليوم الخميس.