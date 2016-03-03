الجائزة الذهبية العالمية لموقع مجلة "هي"

فاز موقع المجلة العربية الأولى "هي" hiamag.com بالجائزة الذهبية من الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار "وان إفرا" Wan-Ifra كأفضل موقع إلكتروني للترفيه وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط. وقد تسلمت الجائزة رئيسة التحرير مي بدر خلال حفل كبير بحضور شخصيات عالمية وعربية.

وبهذا الفوز الكبير على مستوى الشرق الأوسط يتأهل موقع "هي" الإلكتروني للمنافسة عالميا على جوائز الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار، إلى جانب الفائزين من أوروبا وأميركا التي تنظمها "وان إفرا" Wan-Ifra سنويا لاختيار أفضل المواقع على مستوى العالم.

وعبرت مي بدر عن اعتزازها بهذه الجائزة العالمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز الكبير جاء نتيجة للجهود الجماعية التي تبذلها أسرة التحرير بكل أفرادها، قائلة: هذه الجائزة العالمية لموقعنا الإلكتروني هي امتداد للجوائز العربية والعالمية التي تحققها مجلتنا "هي" بوصفها مطبوعة لا تزال تحافظ على موقعها الريادي لتكون أول مطبوعة عربية تتوجه إلى نخبة النساء العربيات، كما أنها نتيجة طبيعية للدعم المستمر الذي نحظى به من أسرة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر التي تتبع لها أهم المطبوعات العربية، وأهم المواقع الإلكترونية في كل المجالات، بما فيها السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والترفيهية، وكذلك في مجال الأزياء والموضة والجمال والصحة. ويسعدنا جدا الفوز بهذه الجائزة العالمية التي تدل على ثبات خطواتنا في الاتجاه الصحيح، وتقديم الأفضل في العالم الرقمي العربي للترفيه وأسلوب الحياة، وأود التأكيد مرة أخرى على أن هذا النجاح والفوز ما هو إلا ثمرة الاجتهاد وروح التعاون التي نحرص على غرسها في فريق مجلتنا العربية الأولى "هي" وموقعها الإلكتروني hiamag.com الذي عزز وجوده باعتباره أفضل موقع للمرأة في الشرق الأوسط.