شيرين في تسجيل صوتي جديد: أفكر في العودة

أعلنت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في رسالة صوتية جديدة، أنها تفكر جدياً في التراجع عن قرار الاعتزال، احتراماً لجمهورها.

وجاء في نص الرسالة التي أرسلتها من لبنان حيث تقيم حالياً: "إن قرار عودتي للغناء مرة أخرى وارد بالفعل، احتراماً لزملائي الفنانين ولجمهوري الحبيب، ولكل من حزن وغضب على قرار اعتزالي الغناء". وأكدت شيرين أنها بدأت بالفعل في التفكير بالعودة، مقدمة الشكر لزملائها الفنانين الذين ساندوها.

من جهته، أدلى الشاعر بهاء الدين محمد بتصريح ذكر فيه أنه يقوم حالياً بكتابة أغنية عاطفية لشيرين ستقدّمها خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن قرار اعتزالها جاء بسبب حالة نفسية صعبة تمرّ بها عقب تعرّضها للهجوم.

بدوره، فاجأ المؤلف والمطرب عمرو مصطفى، الذي يرجح البعض أنه السبب في الحالة النفسية التي تمر بها شيرين بسبب هجومه الأخير والحاد عليها، الجميع بتدوينة قال فيها: "نتخانق اه، نزعل اه، منشتغلش تاني عادي، بس تعتزلي لا يا بنت مصر، هو احنا عندنا كام شرين".

من ناحيتهم، أفاد نقاد ومطربون مصريون لـ"العربية.نت" بأن شيرين ستعود خلال أسبوع لعملها وفنها وأنها اتخذت القرار تحت ضغوط نفسية دفعتها للابتعاد مؤقتاً.

كما أشاروا إلى أن نقابة الموسيقيين تواصلت مع شيرين. وقد أقنعها النقيب هاني شاكر بالعودة تقديراً لجمهورها ومحبيها الذين غضبوا من القرار وأكد لها أن كل فنان يتعرض لهذه المحنة والأزمة، لكن يجب ألا تجبره على الاعتزال مستدلاً بحديثه مع شيرين على ما حدث له عام 2004 حيث اتخذ قراراً بالاعتزال وسرعان ما عاد استجابة لضغوط جمهوره.

