فرح الصراف: أنجزت "ساعة الصفر" وأصور "خمس بنات"

أكدت الفنانة الكويتية الشابة فرح الصراف أنها فرغت منذ أيام من تصوير عملها الدرامي التلفزيوني الجديد "ساعة الصرف"، وشرعت بتصوير عملها الثاني الجديد "خمس بنات ".

وقالت الفنانة فرح الصراف في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إنها متواجدة حاليا في دبي منذ أكثر من شهرين، حيث انتهت من تصوير مسلسل "ساعة الصفر" مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن تأليف الكاتب الشاب محمد الكندري اعتمادا على روايته التي تحمل عنوان "أسرار بنت أبوها" وفي العمل الذي يمزج الدراما الاجتماعية بالمغامرات سيكون المشاهد أمام تجربة درامية خليجية جديدة.

وفي العمل عدد من النجوم منهم إبراهيم الحربي وزهرة الخرجي وبثينة الرئيسي وليلى عبدالله ومحمد صفر وفهد باسم وعدد آخر من النجوم. ومن المتوقع أن يعرض العمل قبل الدورة الرمضانية.

وتضيف الصراف أنها بعد انتهاء تصوير "ساعة الصفر" شرعت منذ أيام قليلة بتصوير مسلسل "خمس بنات" عن سيناريو وحوار السيناريست القدير مصطفي محرم، وإخراج محمود الدوايمة، وفي العمل أيضا أمل العوضي وليلى عبدالله وصابرين بورشيد وغدير السبتي.

وحول شخصيتها في العمل الجديد قالت فرح الصراف "تعودت أن أختار الشخصيات الصعبة والمركبة التي تتطلب جهدا إضافيا لتجسيد مضامين تلك الشخصيات، ومن إضافة أبعاد جديدة قمت بتقصير شعري في العمل الجديد للاختلاف عن بقية الأعمال التي أنجزتها في الفترة القصيرة الماضية، إضافة إلى أنني أمام شخصية جديدة ثرية بالمضامين والدلالات".

وأشارت فرح الصراف إلى أنها بدأت التحضيرات من أجل إعادة تسجيل عودتي لتكملة دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية إثر الالتزامات التي أبعدتني عن مقاعد الدراسة خلال العامين الماضيين.