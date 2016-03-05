تظاهرة فنية للإعلان عن رحلة Stars on board

اجتمع نجوم الطرب إلى جانب نجوم التمثيل ضمن جولة بحرية الهوى عالمية النكهة فنية الطابع، على متن باخرة "ستارز اون بورد" Stars on board في الموسم السادس من هذه الرحلة البحرية الحالمة التي كان مسرحها البحر وجمهورها سياح حالمون، وطابعها ترفيهي انساني وخيري في آن معاً.

أقيم لقاء مستوحى من روحية الرحلة الصيفية وطابعها البحري الساحر، وذلك في نادي اليخوت في "زيتونة باي" في بيروت، بالتعاون مع قناة MBC و"طيران الإمارات" وصاحب فكرة "ستارز اون بورد"، يوسف حرب. وضم اللقاء عدد من نجوم الفن والطرب والترفيه وعدد من الإعلاميين. وتم خلاله سرد تفاصيل متعلقة بالرحلة التي ستبدأ في 9 يوليو وستستمر لأسبوع كامل وهي تحمل حوالي 2400 شخص إلى جانب الفنانين.

وتتضمن الرحلة برامج ترفيهية وحفلات غنائية يحييها نجوم الطرب الموجودين على متن الباخرة، وهم ، نانسي عجرم، رامي عياش وزوجته، يوسف الخال وزوجته نيكول سابا، ملحم زين، وليد توفيق، نجوى كرم، ناصيف زيتون، جورج وسوف، نادر الأتات، سعد المجرد، نوال الزغبي، بالإضافة إلى وجود ممثلين كقصي خولي، أمل العوضي، نسرين طافش، داليدا خليل، شيماء.

وستتضمن الرحلة جانبا إنسانيا خيريا قيما، وهو ما أشار إليه مازن حايك الناطق الرسمي باسم مجموعة MBC حيث قال في كلمة مقتضبة :"إيمانا منا بأنه لا ينبغي علينا في لحظات سعادتنا أن ننسى عذابات أهلنا وإخواننا في عدد كبير من بلدان العالم العربي التي تمر بأزمات ومصاعب خصوصا ممن هم أقل حظا ودخلا وحالا، يأتي المزاد الخيري على متن الرحلة ترجمة لشعار مجموعةMBC وهو "نرى الأمل في كل مكان" ليتم عرض بعض مقتنيات النجوم الخاصة بهدف جمع التبرعات وحث الخيرين المبحرين على شراء تلك المقتنيات مقابل مبالغ مالية كريمة يعود ريعها لخدمة أهداف إنسانية نبيلة وسامية من شأنها أن تسهم في تخفيف الآلام وبلسمة الجراح"، آملا أن يجمع هذا الموسم مبالغ كبيرة لخدمة هذه الأهداف الإنسانية.

يذكر ان الرحالة ستنطلق من مدينة البندقية الإيطالية، وصولا إلى كورفو في اليونان ومنها إلى كوتور في الجبل الأسود (موتينيغرو) فدوبروفينك في كرواتيا، وكوبر في سلوفينيا ثم العودة إلى البندقية في إيطاليا.