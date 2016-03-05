جنيفر لوبيز: لم أعتقد أن يستمر نجاحي مع تقدمي في العمر

اعترفت النجمة الأميركية الشهيرة، جنيفر لوبيز، أنها لم تكن تعتقد أن تستمر قصة نجاحها حتى مع بلوغها الـ46 عاماً وبعد 25 عاماً من مسيرة العمل الناجحة.

وأضافت لوبيز لمجلة "People" المعنية بأخبار الفن والمشاهير، أن خيالها لم يتصور يوماً أن تواكب العصر الحديث، وتظل بنفس النجاح والشهرة رغم تقدمها في العمر، قائلة "عندما تبدأ في العمل بهذا المجال تتوقع أن تنتهي علاقتك به ببلوغك سنا معينة لإحساسك بأنك لن تستطيع أن تواكب متطلبات ذلك العصر مع التقدم بالعمر".

وأشارت أيقونة الجمال في برونكس، أحد أحياء مدينة نيويورك، إلى أن الأمر جاء مغايرا لتوقعاتها تماماً، فمع تقدمها بالعمر ازدادت خبرة في مجال عملها، الأمر الذي أدى إلى استمرار نجاحها وتألقها.

وتعد لوبيز واحدة من أكبر قصص النجاح في هوليوود، ويعود ذلك إلى إمكاناتها وقدرتها على الجمع بين التمثيل والغناء والإنتاج التلفزيوني، حسب صحيفة "ديلي ميل".

وفي صفقة قياسية ضخمة، وقعت لوبيز مؤخراً عقدا طويل الأجل مع شركة Epic للتسجيلات الفنية التي شهدت بداية رحلتها الفنية في التسعينات، وبعد أن تركت العمل معها في 2010.