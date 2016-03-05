كاظم الساهر يختتم مهرجان الفجيرة الدولي

اختتمت "هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام" فعاليات مهرجانها الأول للفنون بأمسية غنائية أحياها قيصر الغناء كاظم الساهر على خشبة مسرح كورنيش الفجيرة بحضور والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والدكتور راشد بن حمد رئيس المهرجان وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد من الفنانين والإعلاميين ومحبي القيصر.

وأشار محمد بن سيف الفخم، مدير المهرجان، إلى أن الدورة الأولى من المهرجان كانت ناجحة بكل المقاييس ونثرت الفرح والبهجة بين الحضور من خلال تعدد المحتوى الثقافي والفني والأهم هو تحقيق رسالة المهرجان وهي تجميع شعوب العالم في منصة للتحاور الثقافي والتعايش السلمي.

وقد استمرت فعاليات المهرجان 10 أيام وسلطت الضوء على مرافق ثقافية وتراثية في إمارة الفجيرة ودبى والبديا ومسافي. وشهدت إقبالا كبيرا على كافة الأنشطة، مما يدل على نجاح هذا المهرجان.

وفي الحفل الختامي، أدى كاظم الساهر أجمل أغنياته على مدى ساعتين، منها "زيديني عشقا" و"مدرسة الحب" و"أشهد" وغيرها، وسط تفاعل الجمهور الذي حضر خصيصا لمشاهدته عن قرب.