كريستينا أغيليرا تنضم لنجوم مهرجان موازين الموسيقي

أعلن منظمو "مهرجان موازين إيقاعات العالم"، الذي يقام سنويا في المغرب، أن مغنية البوب الأميركية كريستينا أغيليرا ستكون نجمة حفل ختام الدورة 15 المقررة في الفترة من 20 إلى 28 مايو المقبل.

والمغنية الأميركية (35 عاما) هي أحدث النجوم المنضمين لبرنامج المهرجان الذي يضم أيضا العراقي كاظم الساهر، والفرنسيين مايتر جيمس وكينجي جيراك.

وقالت جمعية "مغرب الثقافات"، القائمة على تنظيم المهرجان، في بيان أمس الجمعة: "يواصل مهرجان موازين إيقاعات العالم استقطاب نجوم العالم. وفي دورته الخامسة عشرة يستقبل المهرجان المغنية العالمية كريستينا أغيليرا".

وأضاف البيان: "أغيليرا، التي تعد واحدة من بين أفضل مغنيات موسيقى البوب، ستحيي أول حفل لها بالمغرب خلال ليلة ختام مهرجان موازين".

وتشارك أغيليرا في حفل الختام الفنانة السويسرية من أب سوري وأم مغربية سامية طويل.

وتابع البيان: "تمكنت المغنية والملحنة والمؤلفة سامية طويل من نيل صيت واسع لتلفت بذلك أنظار جمعية مغرب الثقافات وتدعوها لإحياء حفل خلال اختتام الدورة 15 من مهرجان موازين، وذلك في الجزء الأول من حفل النجمة كريستينا أغيليرا بمنصة السويسي".

ومهرجان موازين، الذي بدأ في 2001، أحد أهم المهرجانات الموسيقية في المغرب، ويقدر منظموه عدد الزائرين في العام الماضي بأكثر من مليونين.