مصر.. نور الشريف أفضل ممثل بالمهرجان الكاثوليكي

أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ 64 من المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية، بتتويج الفنان الراحل نور الشريف كأحسن ممثل في دورة هذا العام، عن دوره في فيلم "بتوقيت القاهرة"، الذي ظهر من خلاله للمرة الأخيرة في السينما، وحقق به العديد من الجوائز.

حفل الختام شهد تتويج الفنانين الحاصلين على الجوائز، خاصة أن المسابقة الرسمية ضمت 5 أفلام عرضت على مدار الأيام الماضية بتواجد صناعها من أجل مناقشتها في الندوات الخاصة بها.

وتسلم جائزة الفنان الراحل نور الشريف الفنان سمير صبري، الذي حصل بدوره على جائزة الأداء المتميز، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين سلوى خطاب عن دورها في فيلم "باب الوداع"، والفنانة نجلاء بدر عن دورها في فيلم "قدرات غير عادية" الذي توج مخرجه ومؤلفه داوود عبد السيد بجائزتي أحسن سيناريو وأفضل مخرج، كما كان العمل هو الأفضل بين الأفلام.

ونال الفنان شريف رمزي بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن دوره في فيلم "بتوقيت القاهرة"، أما جائزة أفضل ممثله دور ثان فذهبت إلى الطفلة مريم تامر عن دورها في فيلم "قدرات غير عادية"، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها إلى المخرج كريم حنفي عن فيلم "باب الوداع".

المخرج علي عبدالخالق والموسيقار هاني شنودة كان لكليهما تكريم خاص في ختام دورة هذا العام، حيث حصل كل منهما على درع التكريم عن مجمل ما قدماه من أعمال للسينما المصرية، خاصة أن علي عبدالخالق أخرج العديد من الأعمال المميزة، بينما وضع هاني شنودة الموسيقى الخاصة بعدد من الأفلام السينمائية.

ورغم مشاركة فيلم "أسوار القمر" لمنى زكي وآسر ياسين في دورة هذا العام، إلا أن الفيلم لم يحصد أية جوائز في المهرجان.