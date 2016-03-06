زينة ترفع دعويين لخلع عز وإلزامه بنفقة طفليه

تقدمت الفنانة المصرية زينة بدعويين للخلع من الفنان أحمد عز وإلزامه بسداد نفقة للطفلين، وذلك أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر. وحددت المحكمة جلسة12 مارس الجاري لنظر أولى جلساتها أمام مكتب التسوية والمنازعات.

وقالت زينة في دعوى الخلع إنها تطلب الطلاق من الفنان أحمد عز طلقة بائنة، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

من جانبه، أكد معتز الدكر محامي زينة، أن الفنانة ستحصل على حكم بالنفقة بأثر رجعي "ولمدة عام كامل سابق على الحكم، كما ستتقدم لهيئة المحكمة بما يفيد دخله المادي للحصول على النفقة". وأضاف أن القانون نص على ألا تتعدى النفقة أكثر من ربع دخله، إضافة إلى "أجر حاضنة"، وأجر رضاع وأجر مسكن.

في المقابل، قال رمضان أبو زيد، محامي عز إنه: "لم يكن هناك زواج حتى تتقدم زينة بدعوى خلع، مضيفاً أن الحكم الذي حصلت عليه بإثبات نسب طفليها باطل، وتم الطعن عليه بالبطلان، وبالتالي لا يحق لها تقديم دعوى خلع ونفقة قبل أن تنظر المحكمة بالطعن.