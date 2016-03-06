سعاد عبدالله تُحضر لـ "ساق البامبو"

بدأت التحضيرات في الكويت لبدء تصوير أحدث الأعمال الدرامية التلفزيونية والذي يحمل عنوان "ساق البامبو" الذي تجنح فيه الدراما التلفزيونية الخليجية إلى الرواية.

وعن هذا العمل قالت الفنانة سعاد عبد الله لـ "العربية.نت" إنه اقتباس من رواية بنفس الاسم للروائي الكويتي سعود السنعوسي. وكانت هذه الرواية قد فازت بجائزة البوكر العالمية لأفضل رواية عربية.

وأضافت أن متابعة سيناريو العمل عكف عليها السيناريست محفوظ عبدالرحمن كما شارك السنعوسي أيضا في كتابة السيناريو والحوار لهذا العمل الذي يمثل إحدى التجارب الرائدة على صعيد التعاون بين الدراما التلفزيونية والرواية في منطقة الخليج العربي.

وتابعت الفنانة سعاد عبدالله "تدور أحداث رواية "ساق البامبو" حول شاب من أم فلبينية وأب كويتي كان قد تزوّج سرّاً من الخادمة. ينتقل الطفل لاحقاً للعيش مع والدته في الفلبين في أوضاع مزرية ويسعى للعودة إلى الكويت".

وتركز الرواية على مصير أولئك الأبناء الذين يولدون بملامح فلبينية لآباء كويتيين أو خليجيين، فلا يعترف بهم أي من المجتمعين. وهي من التجارب التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي –حسبها-.

المسلسل من إنتاج "صباح بكتشرز" – عامر الصباح " ومنتج منفذ " سبكتروم بكتشرز" وإخراج الفنان محمد القفاص الذي تعاونت معه في عدد متميز من الأعمال الدرامية وكان آخرها مسلسل "أمنا رويجة الجنة" سيناريو وحوار الكاتبة هبة مشاري حماده وقد حصد هذا العمل نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي. كما تعاون هذا الثلاثي أيضا من خلال مسلسل "زوارة الخميس"، وهو من كلاسيكيات الدراما الخليجية حاليا .

ومن نجوم "ساق البامبو" ذكرت سعاد عبدالمحسن النمر وهند البلوشي، فضلا عن نجم سيكون إحدى مفاجآت هذه التجربة الدرامية رفضت كشف اسمه.

وإلى جانب هذا العمل أنجزت الفنانة قبيل أيام عملا دراميا بعنوان "نوايا" للكاتبة الشابة نوف المضف ومن إخراج الفنان منير الزعبي، شارك في بطولته سليمان الياسين وفاطمة الصفي وفهد العبدالمحسن وأمل العوضي وعبدالله الطراروة. والمسلسل من إنتاج "صباح بكتشرز" ومن المتوقع عرضه خلال الفترة القصيرة المقبلة.