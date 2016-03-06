مقتل مغني راب أميركي بالرصاص في استوديو تسجيل

قُتل مغني راب أميركي مساء الجمعة بالرصاص في ستوديو تسجيل في اتالانتا (جورجيا، جنوب شرق)، وفق ما أفادت الشرطة المحلية وطبيب شرعي.

وأعلنت وفاة المغني "بانكرول فريش"، واسمه الحقيقي ترنتيفيوس وايت، في المستشفى الذي نقل إليه في سيارة أشخاص لم تحدد هوياتهم، بحسب مكتب الطبيب.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن "عدة أشخاص لاذوا بالفرار" حين وصلت قوات الأمن إلى الاستوديو بعد تلقيها اتصالا هاتفيا.

وحجزت الشرطة أشرطة فيديو للتحقيق، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن جيران الاستوديو قولهم إنهم سمعوا أصوات إطلاق عدة عيارات.