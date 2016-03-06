عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

مقتل مغني راب أميركي بالرصاص في استوديو تسجيل

المصدر: واشنطن – فرانس برس
مسرح الجريمة
رابط مختصر

قُتل مغني راب أميركي مساء الجمعة بالرصاص في ستوديو تسجيل في اتالانتا (جورجيا، جنوب شرق)، وفق ما أفادت الشرطة المحلية وطبيب شرعي.

وأعلنت وفاة المغني "بانكرول فريش"، واسمه الحقيقي ترنتيفيوس وايت، في المستشفى الذي نقل إليه في سيارة أشخاص لم تحدد هوياتهم، بحسب مكتب الطبيب.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن "عدة أشخاص لاذوا بالفرار" حين وصلت قوات الأمن إلى الاستوديو بعد تلقيها اتصالا هاتفيا.

وحجزت الشرطة أشرطة فيديو للتحقيق، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن جيران الاستوديو قولهم إنهم سمعوا أصوات إطلاق عدة عيارات.

بانكرول فريش بانكرول فريش

كلمات دالّة

#رام, #مغني, #غناء, #مشاهير, #نجوم, #موسيقى, #اتلانتا, #بانكرول فريش

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر