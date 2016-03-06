"أناشيد شهرزاد" معرض جديد للفنان العراقي ستار كاووش

يفتتح الفنان التشكيلي العراقي-الهولندي ستار كاووش، الأحد المقبل ولغاية نهاية مارس الحالي، معرضه الفردي "أناشيد شهرزاد" في "غاليري لمياتوس" بمدينة دبي.

ويضم المعرض 46 لوحة استلهمت من أجواء ألف ليلة وليلة وبطلاها شهرزاد وشهريار الشهيرين، حيث يركز كاووش على رسم الحب واللحظات الرومانسية الجميلة بين المرأة والرجل.

وقد تأثر كاووش بعدد من الثقافات في أسلوبه الأصيل والمميز وجمع تأثير الشرق، حيث منبته وأصله العراقي، والغرب حيث يعيش حالياً.

وقدم كاووش لوحات نابضة بالحياة، ملونة ومبهجة. أسلوبه الفني فريد من نوعه حيث في لوحاته ما يشير إلى الأسلوب التعبيري والفن الحديث، ولكنها أيضا تحمل ذكريات حالمة من بلاد ما بين النهرين والحضارات القديمة. ويمكن اطلاق على أسلوب ستار كاووش اسم "الفن السومري الجديد".

خلال السنوات الماضية أظهر كاووش بشكل واضح استمرار التزامه وشغفه بالفن، وتوضحت ألوانه المستلهمة من قوس القزح والضوء، وهو يحلم دوما بأن يرسم ويقدم الحب والجمال في مواجهة ما يجري من قبح ودمار.

وأقام الفنان الكثير من المعارض الفردية وشارك في المعارض الجماعية في عدد كبير من الدول مثل العراق والأردن والولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا والسويد والإمارات وفرنسا وألمانيا، ولعل معرضه في بيت فان كوخ في هولندا من أهم معارضه.

ولد كاووش عام 1963، في مدينة بغداد، العراق. درس في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد من 1984 إلى 1990 حيث حصل على دبلوم الفنون البصرية. وقد غادر العراق واستقر في هولندا منذ عام 1999.