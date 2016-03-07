ليلى علوي تلتقي خالد الصاوي بعد غياب 10 سنوات

بعد 10 سنوات من تقديمهما لمسلسل "نور الصباح"، تلتقي ليلى علوي مجددا بالفنان خالد الصاوي من خلال مسلسل يحمل اسم "هي ودافنشي"، ينطلق تصويره مطلع الأسبوع المقبل.

العمل كان يحمل اسم "عم دافنشي" إلا أنه تحول إلى "هي ودافنشي" بعد انضمام ليلى علوي إلى بطولته، وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد مخرج المسلسل عبد العزيز حشاد أن هذا الاسم لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي، ولكنه يظل الاسم الأقرب الخاص بالعمل.

وأوضح حشاد أن ليلى علوي من خلال المسلسل تجسد دور محامية للمرة الأولى في تاريخها الفني، حيث لم يسبق لها أن قدمت هذا الدور من قبل، بينما يقدم خالد الصاوي دور صحافي ورسام كاريكاتير، ويتعرض الثنائي للعديد من المواقف الصعبة التي تقلب حياتهما رأسا على عقب.

المسلسل يمثل التعاون الثاني على التوالي الذي يجمع حشاد بخالد الصاوي وكذلك المؤلف محمد الحناوي، ويشارك في بطولته مي سليم وإنجي أباظة وحسام فارس حسبما أكد المخرج، مشيرا إلى أنه سيدور في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق في أحداثه.

ونظرا لاعتماد العمل على فكرة الصراع الذي يحدث بين ليلى علوي ودافنشي الذي يقوم بدوره خالد الصاوي، فقد أشار المخرج إلى أن التيتر الغنائي الخاص بالمسلسل، سيعتمد على دويتو غنائي بشكل كبير، من أجل توضيح العلاقة التي تدور بين البطلين.

وبهذا المسلسل المقرر انطلاق تصويره يوم السبت على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، تعود ليلى علوي للدراما في شهر رمضان المقبل، بعدما غابت عنها في العام الماضي، كما أنها اعتذرت قبل شهر عن عدم المشاركة في مسلسل "أفراح القبة" للمخرج محمد ياسين، دون أن تعلن عن الأسباب الحقيقية للاعتذار، لتستقر في النهاية على الظهور بصحبة خالد الصاوي.

كما أنها انتهت من تصوير فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي يشاركها بطولته منة شلبي، ويخرجه يسري نصر الله، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض، حيث تشهد هذه الفترة نشاط فني لليلى علوي.