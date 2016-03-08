شيلاء سبت: زوجي يشك بي في "لقيت روحي"

تواصل الفنانة البحرينية شيلاء سبت تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان "لقيت روحي" الذي يجمعها مع عدد بارز من النجوم في الكويت ودول الخليج.

وقالت الفنانة عن دورها بالمسلسل الجديد: "أجسد دور زوجة شابة تجد نفسها بين مطرقة الشك والغيرة وسندان العادات والتقاليد، حيث يحاصرها زوجها المهووس بشكه وغيرته التي لا تستند لأي حقيقة.

وفق تلك المعطيات تأتي شخصيتي في مسلسل "لقيت روحي"، الذي كتبته الكاتبة الكويتية نوال العامر، ويخرجه الفنان خالد جمال، ويقوم ببطولته النجم القدير سعد الفرج، إضافة إلى الفنان نايف الراشد الذي يجسد دور زوجي في المسلسل.

وفي العمل أيضا هناك كل من عبد الإمام عبدالله، وخالد بوصخر وشفيقة يوسف وعبدالعزيز الحداد وسلمى سالم وفاطمة عبدالرحيم والمهرة البحرينية وأحمد السعدون، وكم آخر من النجوم الشباب.

وتابعت شيلاء قائلة: العمل مقرر له أن يعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة، ونحن نسابق الزمن من أجل إنجازه في الوقت المناسب، خصوصا أن المسلسل يصور بين الكويت والمملكة المغربية، وبمشاركة نجوم من المغرب أيضا في تجربة تضيف الكثير للدراما الخليجية.

وأضافت شيلاء عن تجربتها الأخيرة في مسلسل "بين الكناين": لا يمكن وصف سعادتي بردود الأفعال التي يحصدها مسلسل "بين الكناين" الذي يعرض هذه الأيام من خلال قناة "ام بي سي"، ويحقق مساحة إيجابية من المتابعة والاهتمام.

حيث تصلني العديد من الاتصالات من كل مكان، وذلك للانتشار الذي تحققه "ام بي سي" للأعمال التي تقوم بعرضها.

والمسلسل من تأليف علي دوحان وإخراج محمد الطوالة. وشارك في البطولة عدد من النجوم، منهم زهرة عرفات ويعقوب عبدالله وعلي كاكولي وريم ارحمة وغدير صفر وغيرهم.

وفي العمل قدمت دور أرملة شابة، وهى إحدى الكناين. وحرصت أن أجسد الشخصية مع إضافة مسحة من السرية بإطار اجتماعي محبب.