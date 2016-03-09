أحمد فهمي مذيع سياسي في "الميزان"

ينشغل الممثل أحمد فهمي بتصوير مسلسل رمضاني، كما يطل علينا على أكثر من محطة تلفزيونية من خلال مسلسل "سمرا".

ويشارك أيضا بمسلسل "الميزان" مع الفنانة غادة عادل، والممثل السوري باسل خياط، وهو من إخراج أحمد خالد، وإنتاج طارق الجنايني.

ويجسد فيه أحمد شخصية مذيع سياسي، قال في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إنه وافق على هذا الدور لنوعيته وأهميته، ولأنه مختلف عن شخصية "تامر" التي جسدها في مسلسل "سمرا"، كما أنه يتضمن العديد من الأحداث، ويحمل في طياته عنصر التشويق والمتعة، وهو باختصار "دراما سياسية اجتماعية تشويقية".

كما أكد أحمد أن هناك أكثر من عنصر يساعده في اختيار أي دور تمثيلي، أهمها "النص ثم المخرج وطاقم العمل وأهمية شركة الإنتاج.

أحمد هو خريج معهد "كونسرفتوار" ويملك خبرة موسيقية، وتحديدا في الكلاسيكية ومضى عليها 20 عاما، وهو يعزف على آلة الكمنجة أيضا، أنشأ فرقة غنائية خاصة به اسمها "واما" وكل فترة يطلقون أغنيات خاصة بهم.

أعطى أحمد مثالا عن الفنان زياد الرحباني، الذي يقوم بأكثر من نشاط في آن واحد، فهو يمثل ويغني ومؤلف موسيقي. وقال "أنا بصراحة متأثر جدا بشخصية زياد الرحباني"، ويتمنى إطلاق أغنية من ألحان زياد يوما ما، أو حتى العزف معه أو إلى جانبه.

وأشار إلى أنه بعيدا عن الفن والتمثيل يهوى كرة القدم، كما يتابع بعض الأفلام الأجنبية، ويستمع للسيدة فيروز وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ويحب الموسيقى الأجنبية.