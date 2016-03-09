حسين المنصور: أرتدي "الوجه المستعار" بعد "مسافات"

بدأ الفنان حسين المنصور تصوير عمله التلفزيوني الجديد "الوجه المستعار" فور الانتهاء مباشرة من مسلسل "مسافات".

وقال المنصور في تصريح خاص مع "العربية.نت": أرتدي "الوجه المستعار" بعد أن انتهيت منذ أيام قليلة من مسلسل "مسافات"، وأستطيع القول إنني انتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بين الشخصيات والمضامين التي تحملها تلك الشخصيات التي أقدمها في هذا العمل أو ذاك .

وتابع، في مسلسل "مسافات" من تأليف دخيل النبهان، وإخراج الفنان محمد القفاص، قدمت شخصيتين في ذات العمل، وكل منهما بعيدة عن الأخرى من ناحية الغموض المحير.

ويشاركني الأداء عدد من النجوم، منهم إلهام الفضالة ومحمود بوشهري ومحمد العجيمي وعبدالله السيف ومحمد المسلم، وكم آخر من النجوم الشباب الذين سيمثلون إضافة حقيقية لهذا العمل.

وأكمل، بدأت منذ أيام قليلة بتصوير مسلسل "الوجه المستعار"، تأليف تهاني الغامدي، وإخراج نور الضوي.

ويشاركني التمثيل اسمهان توفيق، وفوز الشطي.

وفي هذا العمل الجديد أرتدي "الوجه المستعار" عبر شخصية مركبة مثيرة تمتلك المقدرة على صياغة المؤامرات واقتناص الضحايا من الجنس الآخر".

وصرّح فيما كان هناك عمل فني مشترك يجمعه مع شقيقة النجم القدير محمد المنصور قائلا: "حاليا أمامي عمل، وأحضر عملا جديدا للدورة الرمضانية.

وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقي الأكبر محمد المنصور، حيث فرغ لتوه من مسلسل "قلوب لا تتوب"، ويحضر لعمل جديد.

وأمامنا عدد من المشاريع في طور الدراسة، لكني أستطيع تأكيد أننا نحضر لإنتاج عمل تراثي شعبي بعنوان "حبابة"، سيعيدنا العمل للتعاون من جديد".