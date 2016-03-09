شيكو: هذه حقيقة انفصال الثلاثي

للمرة الأولى منذ ظهورهم على الساحة الفنية، لن يجتمع الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي في عمل واحد، في انفصال مؤقت يطل فيه شيكو وهشام ماجد بفيلم "حملة فريزر"، بينما يظهر أحمد فهمي وحيدا من خلال فيلم "دوبر مان".

تلك الخطوة التي دفعت الجميع للتساؤل عن مصير الثلاثي الفني، وهل يعني هذا انفصالهم في الأعمال المقبلة، بعدما أكدوا فور ظهورهم على الساحة حرصهم على الظهور معا في أي عمل.

إلا أن شيكو أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن ظهوره بصحبة هشام ماجد في فيلم، وظهور أحمد فهمي في فيلم آخر، لا يعني أنهم انفصلوا، مؤكدا أن فيلم "حملة فريزر" لا يتحمل سوى ظهور بطلين فقط، وهو السبب في عدم ظهور أحمد فهمي بصحبتهما.

وأوضح شيكو أنهم منذ ظهورهم اعتادوا على الظهور في السينما كل عامين، مشيرا إلى كونهم تعطلوا كثيرا في عملية كتابة السيناريو، في ظل بحثهم عن أفكار تسمح بظهورهم معا في عمل واحد، وهو ما تسبب في تعطيلهم لفترات، كما كانوا يبذلون جهدا كبيرا لإيجاد فيلم يجمعهم.

وأكد شيكو أن الثلاثي سيجتمع مرة أخرى في الموسم الثالث من برنامج "الفرنجة" الذين قاموا بالتعاقد على تقديمه، كما أن هناك مسلسلا سيجمعهم معا في العام المقبل، وهو ما ينفي قصة الانفصال.

النجاح الذي حققه الثلاثي كان من خلال أعمال شاركوا فيها معا، وهو ما جعل شيكو يؤكد أن ظهوره بصحبة هشام ماجد فقط في الفيلم يعد مجازفة بالطبع.

وحول إمكانية ظهور كل بطل فيهم بمفرده في أعمالهم المقبلة، فقد أكد شيكو أنه في الوقت الحالي لا يعلم إجابة عن هذا التساؤل، أما فيما يخص الفيلم الذي يخرجه كريم العدل وينتجه أحمد السبكي، فقد أكد شيكو أن لا علاقة له بالحدث التاريخي الخاص بحملة فريزر.