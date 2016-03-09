يارا وديانا حداد وميريام فارس يشاركن في مهرجان موازين

أعلنت "جمعية مغرب الثقافات" رسمياً عن مشاركة الفنانات ديانا حداد وميريام فارس ويارا بفعاليات الدورة الـ15 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم".

وأفادت الجمعية في بيان لها أن دورة هذه السنة، والتي ستنظم من 20 إلى 28 مايو المقبل، ستعرف مشاركة نجمات ساطعات في سماء الموسيقى العربية، مضيفةً أن حفل افتتاح المهرجان سيكون على منصة النهضة بالعاصمة الرباط يوم الجمعة 20 مايو مع الفنانة ديانا حداد.

كما ستحتضن نفس المنصة يوم الأحد 22 مايو الفنانة ميريام فارس، في حين سيكون الجمهور المغربي على موعد مع الفنانة يارا يوم الثلاثاء 24 مايو.

وسبق للنجمة ديانا حداد أن شاركت في مهرجان موازين عام 2009، وفي سنة 2013 كتبت أغنية بعنوان "فييستا" بالدارجة المغربية تعبيرا عن حبها لجمهور هذا البلد.

أما الفنانة مريام فارس فشاركت في مهرجان موازين عام 2010، حيث عرفت سهرتها نجاحا كبيرا قدمت خلالها عددا من أغانيها التي حظيت بإعجاب كبير من طرف الجمهور المغربي.

وعرفت الدورة السابقة من المهرجان مشاركة العديد من النجوم العرب، كاللبنانية ماجدة الرومي والمصرية آمال ماهر والسورية أصالة والكويتي نبيل شعيل والمغربي عبدالهادي بلخياط.

وأصبح مهرجان موازين في السنوات الأخيرة أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة العربية بفضل اجتذابه للمواهب والنجوم من مختلف أنحاء العالم.