المغنية العالمية نيكي ميناج في دبي

كشفت "بلاتينوم ريكوردز" في بيان صحافي عن دخول "بلاتينوم إندبندنت"، أحد الأقسام المتفرعة عن الشركة والمملوكة من مجموعة MBC، في شراكة استراتيجية مع "117 Live" التي تنتج كبرى الحفلات الموسيقية، بهدف دعم سلسلة حفلات موسيقية لفنانين غربيين وأجانب، أولها حفل النجمة العالمية نيكي ميناج الذي سيقام في دبي في 25 مارس الحالي، بحيث تعتبر "بلاتينوم إندبندنت" أول شركة إنتاج عربية تروج لنجوم الغناء العالميين وحفلاتهم في المنطقة، وتشكل بالتوازي نقطة انطلاق لفنانين عرب يقدمون أغنيات باللغات الأجنبية.

وفي هذا الإطار، ستخصص "أنغامي" بصفتها أكبر منصة للاستماع إلى الموسيقى على المحمول والويب، لائحة حصرية لأغنيات نيكي ميناج مع مسابقات مختلفة تؤهّل المشتركين للفوز بتذاكر مجانية لحضور حفل المغنية العالمية.

وتنتمي "117 Live" إلى "مجموعة الأهلي القابضة"، التكتل الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، وهي تضم محتوى إعلامياً وترفيهياً كبيراً بنته في السنوات القليلة الماضية. وتسعى "117 Live" إلى تقديم الحفلات العالمية ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا والأميركتين. وتسعى "117 Live" من خلال فريق عملها المحترف والمتخصص في الترفيه العالمي وإدارة وتطوير أعمال الفنانين، إلى تغيير وجه الترفيه الفني حول العالم.

ويأتي حفل المغنية العالمية نيكي ميناج ليشكل ثمرة التعاون الأولى بين "117 Live" و"بلاتينوم إندبندنت"، بغية تعريف الجمهور على العنوان الأبرز لأضخم الحفلات الغنائية في دبي، وهو The Venue، في Dubai Outlet Mall.

"حفل مذهل"

وتعليقاً على هذا التعاون، أعرب مدير عام "بلاتينوم ريكوردز" تيمور مرمرشي عن سعادته بتعاون "بلاتينوم إندبندنت" و "117 Live"، وقال: "سيكون حفل نيكي ميناج مذهلاً للغاية، وننتظر بفارغ الصبر افتتاح "117 Live" لمركز الاحتفالات والمهرجانات الجديد في المكان نفسه في Dubai Outlet Mall عام 2017".

وأكد مرمرشي أن منابر إعلامية عديدة ستروج لحفل نيكي ميناج، أبرزها برنامج ET بالعربي على قناة mbc4، وموقع mbc.net، وإذاعة بانوراما أف أم.

من جهته، وعد الرئيس التنفيذي لشركة "117 Live" توماس اوفيسين بإقامة أبرز الحفلات الغنائية العالمية في المنطقة بالشراكة مع بلاتينوم ريكوردز وأنغامي الذي يعتبر التطبيق الموسيقي الأول في المنطقة.

وأضاف: "سيتمكن أكثر من 3 ملايين متسوق عبر الإنترنت من الاستمتاع بأغنيات الحفلات الحية التي نقيمها من خلال تطبيق أنعامي".