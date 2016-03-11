كريستينا أغيليرا تحيي حفل اختتام مهرجان موازين

ستحيي المغنية الأميركية كريستينا أغيليرا حفلاً فنياً بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن فعاليات الدورة 15 لـ"مهرجان موازين إيقاعات العالم"، المزمع تنظيمها ما بين 20 و28 مايو المقبل.

وأفاد بيان لإدارة المهرجان أن كريستينا أغيليرا ستحيي أول حفل لها بالمغرب، وذلك خلال حفل اختتام هذه التظاهرة بمنصة السويسي المخصصة للفنانين الأجانب.

وأشار البيان إلى أن كريستينا قالت في رسالة لمعجبيها المغاربة: "يشكل المغرب بلدا طالما وددت زيارته، وإنه لشرف أن تتم دعوتي لإحياء حفل بمهرجان موازين. أنا جد متشوقة لملاقاة المعجبين واكتشاف هذا البلد الجميل".

وكريستينا ماريا أغيلير مغنية موسيقى البوب الأميركية ولدت في 18 ديسمبر 1980 في ستاتن آيلاند، نيويورك. وهي أميركية الجنسية، وتنحدر من سلالة أكواردية وسكوتلاندية وفرنسية. انفصل والداها في طفولتها، وعاشت مع أمها.

بدأت مشوارها الفني عن عمر 12 سنة. وفي عام 1998 خرجت لها الأغنية الأولى "Genie in a Bottle" إلى سماعات المذياع، ثم بيع أكثر من نصف مليون نسخة من الأغنية في الأسبوع الأول، ووصلت إلى الموقع الأول في إدراج أغاني البوب في جميع العالم.

ألبومها الأول كان باسم"Christina Aguilera" وقد صدر كاملا في سنة 1999، وبيع منه أكثر من ربع مليون نسخة فقط في الأسبوع الأول بعد إطلاقه.