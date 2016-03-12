عادل إمام يفتتح "Yes I am Famous" على "MBC مصر"

في الثامنة من مساء يوم السبت، تنطلق أولى حلقات البرنامج الحواري الجديد "Yes I Am Famous" "نعم، أنا مشهور" الذي تقدمه منى الشرقاوي ويعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وفي أولى حلقات البرنامج يحل زعيم الكوميديا عادل إمام ضيفا، خاصة وأن البرنامج يعتمد على استضافة النجوم الأكثر شهرة في الوطن العربي والعالم في مجالات الموسيقى والسينما والرياضة.

ومن خلال البرنامج يتحدث النجوم عن مختلف مراحل حياتهم، في وجود أسرتهم والمقربين منهم، ويكشفون خفايا مهنية وشخصية وإنسانية لم يسبق لهم أن تحدثوا عنها من قبل.

الزعيم عادل إمام لن يكتفي بحلقة واحدة من البرنامج، بل سيطل من خلال حلقتين متتاليتين، على أن يظهر إلى جواره مجموعة من أفراد أسرته وأحفاده، ويتحدث عن علاقته بهم، وكيف يمضي وقته معهم.

ومن خلال البرومو الذي عرضته قناة "MBC مصر" ظهر عادل إمام وهو يتحدث عن والده الراحل الذي أخذ عنه الحس الكوميدي، وكذلك علاقته بوالدته الراحلة، وكبار النجوم مثل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكيف تم فصله من المدرسة.

وفي الإطار نفسه يستضيف البرنامج مجموعة من نجوم الوطن العربي أبرزهم عمرو دياب ومحمد منير، بالإضافة إلى النجم المصري المحترف بنادي العاصمة الإيطالية روما محمد صلاح.

ومن نجوم الرياضة العالميين يظهر في البرنامج ميسي ونيمار وجيرارد بيكي لاعبا برشلونه الإسباني. كما يستضيف البرنامج النجمة الكولومبية شاكيرا والنجم العالمي جون ترافولتا والموسيقار اليوناني ياني.

