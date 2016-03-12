زين مالك يصدم جمهوره على "انستغرام"

بعد أن اعتاد على رسم "التاتو" أو الوشم على كافة أنحاء جسده، فاجأ المغني زين مالك معجبيه بصورة جديدة نشرها على حسابه في موقع مشاركة الصور "انستغرام"، وظهر فيها أصلع تماماً بوشمين جديدين، أحدهما على جانب وجهه والآخر على رقبته.

وكتب مالك البالغ من العمر 23 عاما على وشم وجهه والذي جاء على شكل طائر ووردة، حروف "M.O.M" وهي اختصار اسم ألبومه الجديد Mind Of Mine""، أما وشم رقبته فهو صورة لطائر الطنان أو السنونو.

وأثارت تلك الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها بعض معجبيه تدميرا لوسامته، فيما صدم آخرون دون تعليق، بينما تساءل البعض عن سبب ما فعله بنفسه، قائلين "لماذا تضيع وسامتك"، و"قل إنها نوع من الحنا وستزول سريعا، وأخيراً "لماذا فعلت ذلك؟".

واشتهر مالك المغني السابق في فرقة "ون دايركشن" الإنجليزية العالمية، بحبه لرسم "التاتو" على جسده، ولكن أن يحلق شعره ويرسم مكانه وشماً كان ذلك من الأشياء غير المتوقعة التي صدمت جمهوره وأثارت جدلاً واسعا فيما بينهم.

من جانبه، رفض متحدث عن النجم الشهير التعليق لصحيفة "ديلي ميل" على الصورة الجديدة والوشم الذي أثارا جدلا كبيرا.

ونشر النجم زين مالك منذ أيام قليلة أغنيته الثالثة في ألبومه القادم وهي تحمل اسم "Like I Would"، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الألبوم الذي ينتظره جمهوره بفارغ الصبر في الـ25 من مارس الجاري.

وقبل نشره صورة الوشم الجديد، كان مالك قد نشر صورة أبيض وأسود مميزة لصديقته عارضة الأزياء جيجي حديد البالغة من العمر 20 عاماً بفستان أسود طويل، معلقاً عليها بـ" انظر لوجهها مصدر الإلهام".



