للمرة الأولى.. "أبو حفيظة" في السينما بـ"الفيل الأحمر"

نجاح كبير حققه أكرم حسني، الذي عُرف من خلال شخصية "سيد أبو حفيظة" في مجال تقديم البرامج، والتي كان آخرها برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد"، والذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

ويبدو أن النجاح الذي حققه حسني في التلفزيون دفعه لاتخاذ خطوة جديدة للمرة الأولى في السينما، بعدما أعلن عن مشاركته في بطولة فيلم يحمل اسم "الفيل الأحمر"، من تأليف شريف نجيب وأحمد فهمي، وإخراج معتز التوني.

وسيشارك حسني في الفيلم إلى جوار أحمد فهمي واثنين من نجوم "مسرح مصر" هما حمدي الميرغني وويزو، بالإضافة إلى أحمد فتحي وبيومي فؤاد.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، أكد أحمد بدوي، المشرف على الإنتاج بشركة "نيوسينشري" المنتجة للفيلم، أن القيمين على العمل كان لديهم الرغبة في تنفيذ الفيلم، والفكرة كانت متواجدة لدى الفنان أحمد فهمي، وبعدما رشح المخرج معتز التوني أكرم حسني من أجل المشاركة في السينما للمرة الأولى، وافقوا على الأمر.

وأوضح بدوي أن مشاركة حسني في الفيلم هي "مفاجأة جميلة للجمهور"، خاصة بعدما حققه حسني في الفترة الأخيرة.

كما علّق على الاسم الخاص بالفيلم، ومدى تعارضه أو تشابهه مع فيلم "الفيل الأزرق" الذي عُرض قبل عامين وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، مؤكدا أن الفيلم الجديد "مختلف تماما، وحينما يعرض سيعلم الجمهور الغرض من الاسم".

واختتم بدوي تصريحاته بكون تصوير الفيلم انطلق السبت، ولكن الشركة لم تحدد بعد الموعد الخاص بطرحه للجمهور بانتظار انتهاء التصوير.